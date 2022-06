La CNDH presenta el primer Atlas de las Personas LGBTTTI en México; estará en actualización permanente

¿En qué estados hay más mujeres que se identifican como lesbianas?, ¿en cuáles hay mayor número de hombres gay?, ¿en qué entidad hay mayor porcentaje de matrimonios y divorcios igualitarios?, ¿en dónde se ha documentado mayor número de violación de los derechos humanos de las personas LGBTTTI? Las respuestas a estas y otras inquietudes se encuentran en el Atlas de las Personas LGBTTTI que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó y hoy puso a disposición de la población.

El documento tiene 65 indicadores en siete dimensiones que la CNDH recopiló de censos y encuestas nacionales, así como de informes de las comisiones de Derechos Humanos estatales, y que procesó para conjuntarlos en una sola plataforma.

“El propósito fundamental (de este atlas) es dar un mayor peso al marco jurídico nacional vigente con respecto a las obligaciones que el Estado tiene con respecto de los derechos de la comunidad LGBTTTI, tales como la prohibición de la discriminación, el derecho al matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad y expresión de género”, dijo Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, durante la presentación.

El Atlas de las Personas LGBTTTI se puede consultar en esta página y todos los datos y las visualizaciones son libres, así que quienes deseen analizar más a detalle los datos pueden descargarlos.

En una primera revisión de la información disponible, se puede encontrar que, por ejemplo, el Estado de México es la entidad que mayor porcentaje de mujeres lesbianas reporta (4.11%) y que en Chihuahua es donde mayor porcentaje de hombres gay viven (3.71%).

La Ciudad de México, por otra parte, es la entidad con mayor porcentaje estatal en matrimonios entre personas del mismo sexo (6.97%), respecto de los matrimonios totales.

Ahora, si de vivienda se trata, en el atlas se puede conocer que Guerrero y Chiapas son las entidades con mayor porcentaje de personas jóvenes que no estarían dispuestas a rentarle un cuarto de su vivienda a una persona gay o lesbiana (36.55% y 34.73%, respectivamente). Morelos, en cambio, tiene el menor porcentaje, con 8.36%.

Por rango de edad, es Veracruz la entidad con mayor porcentaje de adultos mayores que no estarían dispuestos a rentarle un cuarto de su vivienda a una persona gay o lesbiana (67.685%), en tanto Querétaro tiene el porcentaje más bajo, con 45%.

Sobre personas LGBTTTI privadas de su libertad, el atlas muestra datos como que Morelos es la entidad con mayor porcentaje de población privada de la libertad que se identifica como mujer trans (0.95%); en tanto, Colima es el estado con mayor porcentaje de población privada de la libertad que se identifica como hombre trans (1.11%).

El atlas no cuenta con datos de la comunidad queer porque “en las fuentes de información utilizadas no se encontró información que hiciera referencia a las personas queer, por ello es que no se utilizó en la nomenclatura de este altas las siglas LGBTTTIQ+, no quiere decir que el no haber incluido a este grupo de personas en este lanzamiento sea la posición oficial de la CNDH”, argumentó Omar Cortés Montes de Oca, director general de Planeación y Estrategia Institucional de la CNDH.

“Desde luego, se espera que más adelante contemos con fuentes de información que la incorporen y que esta debilidad sea mejorada en breve y que, con ello, se permita su inclusión en esta herramienta”, agregó.

El atlas permanentemente será actualizado para que en él se concentre toda la información necesaria ya que, por ejemplo, los datos de la población de acuerdo a su orientación sexual son de 2017.

En próximos días, por ejemplo, se sumarán los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género Web (ENDISEG), del Inegi.