Respeto a la comunidad judía, pero no tiene 'patente de corso' para dañar la transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la comunidad judía no tiene una “patente de corso” para dañar un movimiento de transformación por sus ideales y conservadurismo.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que él respeta a mucho a la comunidad judía e incluso, dijo, tiene buenos amigos judíos

Sin embargo, reiteró que el comunicador Carlos Alazraki tiene un pensamiento “hitleriano” porque, a pesar de que ya no vive Hitler, Mussolini, Franco o Stalin sus pensamientos e ideales existen.

“Eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, pensamientos, su conservadurismo, y repito, su hitlerismo, porque sí, no existe Hitler y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni Franco, ni Pinochet ni Stalin, pero ese pensamiento está ahí “, señaló.

Tras el reclamo de la comunidad judía por llamar "hitleriano" al comunicador Carlos Alazraki, @lopezobrador_ dice que los respeta mucho pero que no todos tienen una "especie de patente de corso para poder afectar un movimiento de transformación". pic.twitter.com/ca1WaHeje1 — Animal Político (@Pajaropolitico) June 30, 2022

Este miércoles, durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador criticó al comunicador Carlos Alazraki —judío— y las posturas que este tiene hacia las decisiones de su administración.

Horas después, el Comité Central de la Comunidad Judía de México y Tribuna Israelita reclamaron al presidente López Obrador por haberse referido al comunicador Carlos Alazraki como “hitleriano”.

“La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona… Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, señalaron en un comunicado.





