La comunidad judía reclama a AMLO por llamar “hitleriano” al comunicador Carlos Alazraki: “La comparación es inaceptable”

Representantes de la comunidad judía mexicana reclamaron este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberse referido al comunicador Carlos Alazraki como “hitleriano”, algo que consideraron “lamentable e inaceptable”.

Por la mañana, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario criticó a Alazraki —judío— y las posturas que este tiene hacia las decisiones de su administración.

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, dijo López Obrador.

Horas después, el Comité Central de la Comunidad Judía de México y Tribuna Israelita emitieron un comunicado en el que rechazaron las declaraciones del presidente.

“La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona”, señalaron.

“Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, concluyeron.

Se estima que durante la Segunda Guerra Mundial más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen que Adolfo Hitler encabezaba en Alemania.

De acuerdo con un recuento histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la primera comunidad judía que formalmente se estableció en México fue la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, en 1912.

López Obrador habló de Alazraki este miércoles luego de que en su conferencia de prensa mañanera fue cuestionado sobre las críticas que él y otros políticos y figuras públicas recientemente han hecho a su gobierno, por decisiones como traer a médicos cubanos como parte de su política de salud.