Conflicto en el PRI: exdirigentes buscan otra reunión con Alejandro Moreno; él rechaza encuentro y pide esperar a Consejo Nacional

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó una nueva reunión privada con exdirigentes priistas y pidió esperar al Consejo Político Nacional.

Señaló que en la próxima sesión de consejo -en el apartado de ‘asuntos generales’- pueden expresar lo que a sus intereses convenga.

Relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI. Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de 'asuntos generales' expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 24, 2022

A través de una carta, con fecha del 23 de junio, los exlíderes priistas solicitaron una nueva reunión para analizar temas que quedaron pendiente en el encuentro del 14 de junio y que le permitirán al PRI establecer una ruta de acciones y los medios para su cumplimiento.

“Toda vez que nuestro encuentro derivó en una serie de asuntos pendientes que es importante atender a la brevedad, dado que cobran relevancia en el clima político presente de nuestra organización, como la renovación incluyente de distintos órganos de dirección política deliberativa y ejecutiva del Partido y la convocatoria para la renovación oportuna de la dirigencia nacional, le dirigimos esta comunicación con el fin de sostener una nueva reunión de seguimiento”, dice el documento.

Señalaron que es necesario fortalecer el partido con inclusión, pluralidad y propuestas, ante los procesos locales de 2023 y los procesos electorales federal de 2024.

El documento difundido ayer está firmado por los exdirigentes priistas Claudia Ruiz Massieu Salinas, Carolina Monroy del Mazo, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Humberto Roque Villanueva y el coordinador del PRI en el Senado, Ángel Osorio Chong.

Ante la repuesta del actual dirigente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong dijo que Moreno faltó a su palabra porque se comprometió a tener una próxima reunión “lo antes posibles”.

“Como siempre incumple lo que promete. No es la primera vez. Esta salida de ir al Consejo Político Nacional, para lo que le conviene es el dirigente y para lo que no, te pone de frente al Consejo Político. No es ahí donde se tiene que tomar decisiones tan importantes”, dijo en entrevista en Radio Fórmula.

Señaló que se seguirá solicitando a Alejandro Moreno que se vaya del partido, que se abra la convocatoria para una nueva dirigencia y pidió al PAN y PRD “no hacer acuerdo con quien no deben”.

“Él termina el 19 de agosto del próximo año, por lo tanto, no tiene capacidad para tomar decisiones sobre las alianzas del 24”, indicó.

A pesar de las derrotas electorales, el 14 de junio, Alejandro Moreno Cárdenas dijo que seguiría al frente de su partido porque a él lo eligió la militancia.

Las declaraciones las hizo luego de una reunión donde exlíderes del tricolor le hicieron el planteamiento de una posible salidas de la dirigencia del partido.