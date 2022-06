La Corte pospone nuevamente la discusión de las controversias sobre el fuero y la orden de arresto contra Cabeza de Vaca

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó por segunda ocasión el debate en torno a las controversias constitucionales sobre el fuero del gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y sobre la orden de aprehensión que hay en su contra.

El tema estaba previsto para discutirse hace una semana, el miércoles 1 de junio, pero se pospuso al día de hoy. Esta tarde, se determinó que volverá a reagendarse.

Animal Político informó esta semana que el proyecto que presentará el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá refiere que la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y librada por un juez federal en contra del gobernador viola directamente la Constitución, suplanta indebidamente facultades del Congreso de Tamaulipas, ignora la autonomía del estado y, por lo tanto, debe invalidarse de inmediato.

El proyecto, que no se ha hecho público pero al que este medio tuvo acceso, plantea que el mandatario panista sigue gozando de la inmunidad constitucional que lo protege por una razón: el Congreso de la entidad no validó la declaratoria de procedencia que la Cámara de Diputados dictaminó y, por lo tanto, no se completó el proceso de desafuero.

El proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas comenzó a inicios de 2021 a solicitud de la FGR, por los delitos que le atribuye de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal.

El gobernador está implicado en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, con recursos que provendrían, presuntamente, de posibles hechos de corrupción e incluso de triangulaciones con dinero ligado al narcotráfico.

El proyecto en el que se resolverán los asuntos con los números 50/2021 y 70/2021 sigue en lista y se requiere de los votos de al menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala para que sea aprobado.





