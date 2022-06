Frente a juez, Duarte acusa a Corral de perseguirlo por "odio y venganza"; dice tener fe en actual gobierno de Chihuahua

Tras haber sido vinculado a proceso por asociación delictuosa y peculado grave por presuntamente haber desfalcado 96.6 millones de pesos del erario de Chihuahua, el exgobernador priista César Duarte declaró ante el juez que Javier Corral, quien fue su sucesor en el cargo, emprendió una venganza en su contra, por lo que, dijo, ahora está tranquilo y confía en el “nuevo momento” que vive el gobierno del estado.

Duarte acusó a la administración de Corral de haber presionado con “terror” a sus excolaboradores y haberles “arrebatado” acusaciones en su contra, y aseguró que al exmandatario panista lo motivó el odio y la venganza. Por ello, una vez que el panista salió del gobierno, dijo tener fe en que se hará justicia en su caso.

“Tengo fe en las instituciones de administración de justicia; hoy afortunadamente la mano manipuladora más visible de Corral aquí no existe, espero que así suceda en el desahogo de este juicio. Me quedo con la tranquilidad de que aun los esfuerzos (de Corral), porque si Corral, de lengua, me señaló como propietario de una inmensa riqueza, como dueño de cadenas de hoteles y de farmacias, con la fuerza del Estado, con todos los empleados del Estado, con los recursos, con la presión que impuso a quienes encarceló, a quienes les generó temor y por ello les arrancaron las declaraciones a modo y a gusto, que lo que han logrado verdaderamente es una falacia, es una mentira del tamaño de la Catedral de Chihuahua que habrá de revelarse, de exhibirse, porque motivó simple y sencillamente una razón a Corral: el odio y la venganza”, dijo Duarte.

“Tengo fe en la justicia de Chihuahua, tengo confianza en el nuevo momento que vive Chihuahua, pero también tengo muy claro que la perversidad, el odio, la venganza, y quienes se prestaron para fabricarla y hacerla, se quedarán precisamente con ese señalamiento y tendrán que dar la cara a la justicia y a Chihuahua”.

Duarte, quien recién fue extraditado por Estados Unidos, calificó de ridículas las acusaciones de corrupción en su contra. La Fiscalía General de Chihuahua lo acusa de haberse coludido con exfuncionarios de su administración para desviar, entre 2011 y 2014, 96.6 millones de pesos a dos empresas en las que el entonces gobernador era socio.

“Me resulta verdaderamente ridículo, pero sí ingeniosa la manera en la que, por una parte, construyeron una historia, desaparecieron documentos, y hoy por hoy se convirtieron en una investigación exitosa, pero que deja mucho qué desear”, señaló.

“Esa dinámica marcada por la Fiscalía General del Estado de (infundir) terror a todo aquel que tuviera cercanía conmigo obligó a mis vaqueros, obligó a mi gente cercana a declarar lo que ellos quisieron para poder redondear con ello los documentos, la ausencia de documentos y los señalamientos que por desgracia hoy parecen una verdad que en la voz del titular de este tribunal pareciera una formalización en ese sentido”.

Duarte nombró a varios excolaboradores que fueron detenidos y procesados penalmente por corrupción, y que, según el priista, eran personas honestas, por ejemplo, el exauditor Jesús Esparza, acusado de enriquecimiento ilícito, así como Antonio Tarín y Gerardo Villegas, mandos de la Secretaría de Hacienda señalados por su participación en los desvíos millonarios de la “Operación Zafiro”.

El también exdiputado priista pidió a los chihuahuenses tener presentes las obras de infraestructura que dejó en el estado, mientras acusó a Corral de “utilizar a Chihuahua y a los chihuahuenses para su beneficio personal”.

“Ahí es en donde el juicio de la historia habrá de poner a cada quien en su lugar, porque en todos los municipios del estado conozco la obra que hice, y sé, tengo referencias de la obra que se quedó Corral con la pura lengua en ellos”, planteó.

“Por esa razón, y con el debido respeto, señoría, agradezco la oportunidad de haberme dirigido en esta audiencia, aunque sé que el proceso no era el más adecuado el momento para para hacer este tipo de señalamientos, pero sí era importante, al iniciar ya en un nuevo momento el proceso que llevaremos a cabo, dejar muy claros estos puntos de los cuales quiero reiterarle a los chihuahuenses mi compromiso de aclarar y reivindicar la posición en la cual hemos hecho”.

Al concluir su participación, Duarte dijo: “Que el cielo bendiga Chihuahua”.

Este jueves, un día después de la vinculación a proceso contra Duarte, el exgobernador Corral acudió a Palacio Nacional para reunirse en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo reportaron medios nacionales. Hasta ahora, se desconocen más detalles del encuentro.