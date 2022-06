El reto de la inclusión: que cada quien pueda ser sí mismo

Entre 2012 y marzo de 2022, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) registró mil 175 quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual y de género. De esta cifra, 708 corresponden a actos relacionados con homofobia, 240 por lesbofobia, 220 por transfobia, cuatro por intersexfobia y tres por bifobia.

Las causas de discriminación más frecuentes se encuentran relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, y los ámbitos donde se presentaron más estas prácticas discriminatorias fueron laboral, servicios públicos y cultura, recreación y esparcimiento.

Sí, el ambiente laboral es uno en los que más actos de discriminación contra las diversidades sexuales se cometen, y eso que Conapred solo registra las quejas presentadas, puesto que en este rubro la cantidad de actos de discriminación que no se denuncian es elevadísimo.

Por ello, es importante que las empresas apuesten por la inclusión, y también es relevante que se dé a conocer quiénes promueven ambientes libres de discriminación para la población LGBTQ+ y todas las diversidades.

El programa Human Rights Campaign (HRC) Equidad MX 2022 identificó en México 242 espacios de trabajo que cumplen con los requisitos para ser catalogados como “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ 2022”. Las empresas que lograron este distintivo obtuvieron una calificación de 100% en la evaluación como empleadoras, lo que demuestra su compromiso con la equidad e inclusión.

Una de estas empresas es Coca-Cola FEMSA, que constantemente ha ido trabajando por la inclusión, combatiendo cualquier manifestación de racismo y promoviendo la sensibilización al interior con todas las personas que colaboran en la compañía, y al exterior a lo largo de su cadena de valor.

Para Moises Marques, director de Innovación y Estrategia de Recursos Humanos de la embotelladora, es prioritario crear un ambiente inclusivo donde cada individuo pueda trabajar con su historia, con su experiencia pasada, de forma integral y, lo más importante, que pueda ser uno mismo.

“Tenemos una estrategia que tiene tres grandes pilares. El primero es trabajar con el liderazgo incluyente, que sepa trabajar con personas diferentes, con diferentes formaciones, diferentes visiones. El otro es tener un ambiente más flexible y abierto. Y el tercero, tener un equipo de talento diverso, de diferentes nacionalidades, de diferentes orientaciones sexuales”, explicó.

Diversidad, equidad e inclusión

Puede sonar que son lo mismo, o al menos algo parecido, pero son conceptos diferentes y aclararlo puede ser el primer paso. Moises Marques considera que diversidad es lo que la gran mayoría de las empresas está intentando hacer, y significa atraer a gente diversa ya sea por raza, género, personas con discapacidad o adultos mayores.

La equidad implica una mayor dificultad para las empresas, pues implica que la gente pueda expresarse con libertad y que los liderazgos estén preparados para recibir y para manejar las diferencias.

Sin embargo, el principal reto para las empresas es la inclusión porque se trata de lograr que todas las personas se sientan respetadas y puedan ser ellas mismas.

“Esto para mí es el gran reto de la inclusión y tenemos que tener en mente que es un camino. Entonces, inclusión no es un destino, no es que tú vas a llegar a un punto y ya está listo. Esta mirada hay que perseguirla y tener en mente que inclusión es tu gran reto y no simplemente la diversidad”, enfatizó.

Algunas acciones

Como parte de los trabajos para promover la inclusión de las diversidades en Coca-Cola FEMSA, se pone especial énfasis en la sensibilización de todo el personal al interior de la empresa. En opinión de Marques, es de vital importancia que la gente sepa por qué es necesario incluir a todas las minorías dentro de la compañía y cómo hacerlo.

Así, el año pasado, una de las acciones encaminadas a este objetivo fue el conversatorio llamado “El ABC de la diversidad sexual”, el cual tuvo como objetivo enseñar y aclarar dudas en torno a la población LGBTQ+.

“Pasa mucho que a veces la gente no sabe cómo manejar, cómo tratar, cómo llamar, cómo pedir. Entonces, empezamos a trabajar esta sensibilización a través de esta charla. Después también tuvimos un panel donde hablamos de derecho, de igualdad y de diversidad, para también hablar de cómo a veces la discriminación oculta la identidad de la comunidad LGBTQ+. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para que la gente no los discrimine y que las personas que se identifican o son parte puedan ser ellas mismas?”, detalló.

De igual forma, se llevó a cabo un panel llamado “Hagamos un puente”, en el cual se contaron historias de la gente dentro de la empresa y también de algunas personas de fuera para aprender a cómo ser, cada vez más, una empresa inclusiva.

Acciones de este tipo permiten que se abra la conversación sobre estos temas para que todos los colaboradores puedan aprender y evitar estos sesgos que en algunas ocasiones pueden derivar en actos de discriminación.

“Tenemos una política muy bien establecida de normas de equidad e inclusión, y hemos trabajado muchísimo en comunicarla y trabajar con nuestro liderazgo y con todos nuestros empleados. Somos una empresa muy grande, casi 100 mil empleados; entonces, hay que tener también un código de ética para decir ‘esto no lo toleramos’. La discriminación es una parte, o sea, estamos muy atentos a cualquier tipo de discriminación, no solo de la comunidad LGBTQ+, también de las otras minorías, así tendremos un ambiente sano”, agregó Marques.

Tareas por hacer

“Desde mi mirada como responsable del tema de diversidad e inclusión para toda la compañía Coca-Cola FEMSA, pienso que tenemos que seguir impulsando y desarrollando el liderazgo, para que tengamos un patrón de comportamiento que permita que ellos puedan impulsar el tema de diversidad, equidad e inclusión”. Así se expresó Moises al ser cuestionado sobre los trabajos por venir en materia de inclusión.

Y es que al tratarse de un tema que es más un viaje que un destino, impulsar el tema de la sensibilización sigue siendo prioritario. También es importante mantener los esfuerzos en el área de recursos humanos y atracción de talento.

De hecho, desde hace algún tiempo todas sus publicaciones para contratar personal tienen un texto que refleja su enfoque para dar a la gente oportunidades iguales.

“Hay posibilidad de tener currículos que llamamos cero, o sea: no tienen fotos, no tiene de dónde viene, solo la discreción del currículum. Hay empresas que ya tienen mucho más allá, tampoco reciben currículums, solo trabajan de verdad con las habilidades y competencias que ellos quieren hacia el futuro, y ahí tampoco necesitan que alguien envíe la información, que me parece también mucho más incluyente”, adelantó.