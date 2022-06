Enfermeros del Hospital General de México denuncian inestabilidad laboral y malos tratos

La enfermera María Isabel Martínez León tenía seis meses y medio de embarazo cuando tuvo un parto prematuro. Su bebé nació vivo, pero falleció menos de una semana después. Ella había comunicado a la coordinadora de enfermería del turno matutino del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga que tenía una gestación de alto riesgo, pero aun así la enviaba a trabajar a los servicios más pesados, como el de neurología, donde los pacientes están postrados y María Isabel debía hacer esfuerzos para movilizarlos.

“’Estar embarazada no es una enfermedad. Tienes que trabajar. Tu trabajo o el embarazo’, me decía Eufemia Cortés, coordinadora de enfermería del turno matutino, cuando le pedía que no me enviara a esos servicios o le decía que me sentía mal”, cuenta María Isabel en entrevista.

Tres de sus compañeros corroboran lo que cuenta la enfermera y agregan que ellos también han sido blanco de malos tratos por parte de esta coordinadora y, en general del hospital, a donde entraron para atender la emergencia por COVID-19 con contratos temporales y sin ningún tipo de prestación.

“Nos dan contratos cada tres meses y, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nos iban a dar una plaza fija, después de más de dos años de trabajar todavía no nos la dan. Seguimos en la inestabilidad. Además, tenemos que laborar fines de semana y días festivos sin que nos paguen lo que corresponde por ley. No nos dan ni los uniformes, nosotros los tenemos que comprar. Y cada vez que queremos quejarnos, nos dicen que no tenemos derecho a nada porque somos personal eventual”, dice Oswaldo Vértiz, enfermero del Hospital General.

Sus otras dos compañeras prefieren que no se publique su nombre porque temen represalias laborales, pero corroboran lo que cuentan tanto Vértiz, sobre las condiciones generales de trabajo, como Martínez León, respecto de los malos tratos que recibió durante el curso de su embarazo de alto riesgo.

María Isabel inició su embarazo con amenaza de aborto: tenía un mioma y un quiste en el ovario izquierdo, así que los médicos le indicaron no realizar esfuerzos. Ella no tiene un servicio fijo en el hospital para laborar. Está asignada a la jefatura de enfermería. Cada día la cambian y puede ir lo mismo a neurología que a ginecología o a consulta externa, según se requiera.

“El miércoles 25 de mayo, la coordinadora de enfermería del turno matutino, Eufemia Cortés, aun sabiendo mi condición, me envió al servicio de neurología. Tuve que bañar a dos pacientes completamente postrados. Yo sola. No se envió a ningún compañero a que me apoyara. Y es moverlos, ir y venir con las tinitas, secar todo. Hasta los familiares me decían que por qué si estaba embarazada me enviaban a mí a hacer eso”, cuenta.

Al día siguiente, jueves, sentía el abdomen muy pesado, pero aun así se presentó a trabajar. Tenía grabado lo que la coordinadora de enfermería siempre le decía: que estar embarazada no era una enfermedad y que tenía que laborar.

“También me decía —cuenta— que por qué busqué un trabajo tan lejos, porque yo vivo por Amecameca, en el Estado de México. Pero donde yo vivo no hay trabajo y uno tiene que buscarle. Pero ella siempre me decía lo mismo, que si no me parecía cómo eran las cosas ahí, que buscara otro lugar. Como si fuera tan fácil encontrar empleo”.

Ese día, el jueves 26 de mayo, Eufemia Cortés la envió a otro de los servicios del hospital, ginecología. “Ahí es un poco más tranquilo, sobre todo porque los compañeros son mucho más comprensivos, por la misma naturaleza del servicio, y me apoyan, pero de todas formas yo ya me sentía mal, sentía el abdomen muy pesado y duro”, dice la enfermera.

Animal Político solicitó una entrevista con el Hospital General de México; en específico, pidió hablar con la coordinadora de enfermeras, Eufemia Cortés, para conocer su versión de los hechos, pero, a través de su oficina de comunicación, la institución solo señaló que se estaba revisando el caso de María Isabel, que siempre se respetaron sus incapacidades y que ya está asignada a un solo servicio, pero no dio explicación de por qué se le enviaba durante su embarazo a servicios pesados.

El viernes 27 de mayo, María Isabel ya no pudo presentarse a trabajar. Tenía cólicos muy fuertes. Fue al médico y le dieron incapacidad. El jueves 2 de junio, tuvieron que hospitalizarla. Su bebé nació de 27 semanas y media. Falleció el 8 de junio, casi una semana después de su nacimiento.

Por estos hechos, 18 compañeros suyos ingresaron una queja a la dirección del hospital. En esta refieren el caso de su compañera e informan que la coordinadora Eufemia Cortés estaba notificada del embarazo de alto riesgo, por lo que María Isabel le solicitó que la asignaran a servicios con menor carga de trabajo, petición que fue negada.

En la queja, el personal de enfermería también explica que de manera constante enfrenta situaciones de acoso laboral por parte de Cortés. “Siempre nos está diciendo que no tenemos derecho a nada porque somos personal eventual”, afirma Oswaldo Vértiz.

Una de las enfermeras que prefiere omitir su nombre señala que no pueden llegar ni un minuto tarde porque los regresan y les descuentan el día: “Muchos vivimos lejos y esta ciudad es un caos. Por mucho que te levantes temprano y salgas con tiempo, no falta que haya un imprevisto. Y no creas que nos regresan por 15 minutos o 20 minutos, no, nos regresan por llegar dos o tres minutos tarde”.

La enfermera dice que el argumento de Cortés para hacer esto es que el hospital pierde si llegan uno o dos minutos tarde. “Y entonces nos amedrenta con que nosotros no valoramos el trabajo, que muchos afuera lo quisieran y que no se nos olvide que en cualquier momento se puede terminar”, señala.

En una ocasión, asegura la enfermera, en una evaluación trimestral, Cortés la obligó a comprometerse no solo a no llegar unos minutos tarde, sino también a no faltar y a no meter incapacidades: “Metí incapacidad porque me dio COVID y me dijo que para qué me enfermo, que por qué no me cuido”.

Derivado de la queja ingresada a la dirección por todos estos hechos, y de la que Animal Político tiene copia, el personal de enfermería eventual logró tener una reunión, el 17 de junio pasado, con los encargados de recursos humanos, Alejandro Cejudo, y recursos financieros, Joel Rojas, así como con las jefas de enfermería del Hospital General de México, Patricia Padilla y Susana Melchor. Sin embargo, los inconformes aseguran que no se logró gran cosa.

“Nos dijeron que los días festivos y fines de semana no nos los pueden pagar doble, que los uniformes no tenemos derecho a ellos porque somos eventuales, de cuándo nos van a contratar solo nos dicen que no saben y, del caso de Isabel, que lo iban a revisar y que por qué no metimos una queja desde antes. O sea, no se resolvió nada”, lamenta Oswaldo Vértiz.