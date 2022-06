En cuartel y ante militares, AMLO insiste en que la Guardia Nacional debe pasar a la Sedena

En instalaciones militares y con un informe leído por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se realizó el evento del tercer aniversario de la Guardia Nacional. En el acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se requiere de otra reforma a la Constitución para que esta institución civil —como lo ordenaba la reforma que le dio vida —, ya no sea administrada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino dependa de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Tenemos que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, ese es el propósito, si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o una institución sin el profesionalismo, disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error y no podemos equivocarnos. Sí es importante la Secretaría de Seguridad Pública, sí es importante la Secretaría de Gobernación, pero en este caso tan determinante para la vida pública de México, tenemos que buscar que la Guardia Nacional quede inscrita en una institución como la Secretaría de Defensa, que la Guardia Nacional se convierta en otra rama de la Secretaría de la Defensa”, dijo el presidente este jueves.

El mandatario argumentó que la reforma constitucional será para que la Guardia Nacional esté consolidada, pues desea que en un futuro esta institución no sea desmantelada.

Lee: A 3 años de su creación, la Guardia Nacional es ineficaz contra la violencia y conserva perfil militar: legisladores y expertos

“(Tenemos) que aprender de lo sucedido, de cómo cuando no hay profesionalismo, disciplina, orden, honradez, mística, las instituciones no duran, son endebles, se destruyen. Esto suele pasar en todas las organizaciones, si una institución no tiene mística, doctrina, ideales, es muy difícil que se conserve y que resista las tentaciones del poder y del dinero, por eso tenemos que lograr que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa Nacional”, declaró López Obrador.

El presidente agregó que existen cuestionamientos por militarizar a la Guardia Nacional, pero dijo que se debe valorar que el Ejército se fundó para defender la democracia.

“A pesar de errores cometidos (del Ejército), como en todas las institución y gobiernos, su desempeño ha sido ejemplar a lo largo del tiempo, es más lo que ha aportado a la paz, a la tranquilidad y el progreso del país, que lo que ha significado como rémora al desarrollo de México”, aseguró el presidente.

Como este medio ha documentado, pese al despliegue de la Guardia Nacional en las calles, los asesinatos crecieron 9%. Son 8 mil 422 asesinatos por encima de los 92 mil 562 registrados en el periodo previo a que se movilizara a la Guardia Nacional. El promedio diario de asesinatos era de 88.

Expertos en seguridad y legisladores consultados por Animal Político coincidieron en que en los últimos tres años la Guardia Nacional se ha consolidado como un cuerpo militar y no como uno civil, así como en que ha fallado en brindar seguridad a la ciudadanía.

“La militarización no es compatible con un régimen de democracia, porque hay una relación entre lo militar y los ciudadanos que está basada en la amenaza, en el uso y abuso de la fuerza por parte del Estado. Porque eso son las Fuerzas Armadas, y por eso tiene los resultados que ya conocemos. Hay índices de letalidad, por el uso y abuso de la fuerza. Se trata de una fuerza del Estado y es más letal. Me parece que esa es una reflexión pendiente, si esa es la estrategia que queremos como país, en términos del modelo de seguridad”, dijo Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Datos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia evidencian que dos de cada tres militares que engrosan la Guardia Nacional no cuentan, hasta la fecha, con la certificación que avala que tienen capacitación y aptitudes necesarias para realizar funciones de policía, pese a que ese es un requisito indispensable de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hay 118 mil elementos desplegados en el país

En el evento del tercer aniversario de la Guardia Nacional, realizado en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, detalló que actualmente hay 118 mil elementos desplegados en el país, principalmente en los municipios con mayor incidencia delictiva.

“Significa un avance del 86.31% de los 136 mil 702 (elementos) proyectados en la constitución de la fuerza operativa para 2024”, dijo Sandoval.

El secretario agregó que la Guardia Nacional se ha consolidado como la tercera institución con mayor porcentaje de aceptación y confianza por parte de la ciudadanía, al tener un registro 87% en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021.

El especialista en reforma policial y justicia penal, Bernardo León Olea, dijo a este medio que la Guardia Nacional no está capacitando a sus agentes para ser policías, sino para convertirse en una fuerza militar de ocupación.

“Vemos a los agentes de la Guardia Nacional haciendo tareas de policías municipales, es decir, haciendo rondines, pero la diferencia es que no conocen la zona, a la gente del lugar. Los policías municipales saben de la zona y eso genera cierta estabilidad social, controlar pleitos vecinales, cosa que la Guardia Nacional no tiene idea. No solo es que no los capaciten, sino que no tienen esa proximidad con la comunidad. La Guardia Nacional es una fuerza de ocupación”, agregó.