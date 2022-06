El abogado Javier Coello denunciará a Emilio Lozoya por fraude y un adeudo de 25 mdp; también prevé proceder contra Gertz

El abogado Javier Coello Trejo aseguró que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, “se acobardó” y no se dejó aconsejar legalmente de manera correcta, tras confirmar que Lozoya lo relevó como su defensor debido a que estaba sujeto a presiones para cambiar su estrategia.

La semana pasada, se revelaron audios de una llamada del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el padre de Lozoya, donde justamente Gertz le reclamaba cambiar de litigantes para no poner en riesgo la “colaboración” entre ellos.

“Por necio, cobarde y no seguir las instrucciones de sus abogados, Emilio Lozoya Austin está en la cárcel (…) y, según mi teoría, fue su padre, Emilio Lozoya Thalmann, quien lo entregó en Málaga, España”, aseguró Coello Trejo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Además, Coello Trejo reveló que denunciará a Lozoya por tentativa de fraude, ya que le debe 25 millones de pesos de honorarios por servicios legales.

“En una forma por demás fraudulenta (el 24 de mayo) me revocó los poderes, situación que este despacho a mi cargo procederá jurídicamente no solamente a reclamar el pago legítimo de los honorarios, sino llevarlo a estadios eminentemente penales”, señaló.

La acusación de fraude será porque, según Coello, se hizo una maniobra para no pagarle los honorarios de casi tres años. Es decir, los 25 millones de pesos debían saldarse con el cobro de un adeudo de 31 millones de pesos en un litigio mercantil contra el empresario Carlos Autrey Díaz.

Prevé demandar al fiscal Gertz

El abogado dijo que fue él quien sugirió a Lozoya Thalmann buscar al fiscal Getz y pedir la extradición de su esposa, que estaba detenida en Alemania, porque no había delito por perseguir.

En esos días ocurrió la conversación del padre de Lozoya con el fiscal. De acuerdo con el abogado, la relación que él tenía con Gertz ya estaba muy deteriorada, por lo que fue Lozoya Thalmann quien negoció todo.

El abogado dijo que conoce a Gertz desde hace 40 años. Además de haber tenido trato laboral, fue su amigo, pero considera que esa amistad se acabó porque el fiscal creyó que le iba a entregar a Lozoya.

Dijo que, una vez que Lozoya fue detenido en febrero de 2020 en España, se incrementó la tensión y el distanciamiento con Lozoya Thalmann, ya que había una discrepancia total en la estrategia legal que su despacho sugería y la que él quería seguir.

“En un primer momento, mi cliente (Lozoya) no estaba de acuerdo con la estrategia de su papá, toda vez que, como me lo comentó, pretendían que mi cliente formulara imputaciones de las que no tenía ni tiene pruebas, hecho clarísimo que le di a conocer días después de ser detenido, cuando lo visite en el penal de Málaga, España”, indicó Coello en una carta que difundió a la prensa al tiempo que tuvo entrevista con Radio Fórmula.

El 5 de junio del 2020, Lozoya le envió una carta de agradecimiento por los servicios prestados “dejando entrever una clara coacción y presión que ejercía la fiscalía sobre él y su entorno familiar”.

“¿Por qué le pide a Lozoya que me quite de abogado? Porque sabía que yo no iba a tolerar que se hiciera lo que se hizo: inventar”, afirmó Coello.

“¿Por qué Gertz le pide a Lozoya que me quite de abogado? Porque sabía que yo no iba a dejar que se hiciera lo que hizo: inventar. La amistad se acabó con Gertz porque él pensó que como éramos amigos yo le iba a entregar a Lozoya”: Javier Coello, exabogado de la familia Lozoya. pic.twitter.com/FyppoCSjIU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 28, 2022

Más aún, anunció que podría demandar a Gertz para que le acredite que es un “bandido”, un “abogadete” y un “pendejo”, tras las acusaciones que realizó el fiscal en su conversación con el padre de Lozoya.

“Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con las que me trata en esa grabación el fiscal general de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”, detalló en su carta.