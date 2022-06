No mejora la calidad del aire: se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México

La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por mala calidad del aire se mantiene este miércoles en la Zona Metropolitana de Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En su comunicado de las 10 de la mañana, la CAMe informó que las condiciones meteorológicas para hoy siguen provocando mala dispersión del contaminante ozono y no son favorables.

“Se ha definido el sistema de alta presión en el centro del país, el cual generará estabilidad atmosférica moderada, temperatura máxima promedio alrededor de los 28 grados centígrados, viento con intensidad débil y dirección variable por la mañana y parte de la tarde, además de radiación solar intensa y algunos nublados”, detalló la Came.

🗒️#ComunicadoCAMe

Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Comisión, para la tarde se prevé un pronóstico de alta probabilidad de lluvias, así como de rachas de vientos de hasta 45 kilómetros por hora, lo que favorecería una reducción en la concentración del ozono.

El próximo boletín se emitirá a las 3 de la tarde.

Desde ayer se activó la contingencia ambiental en el Valle de México, la primera de junio.

Este miércoles no circulan los siguientes vehículos: holograma 2; holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9; aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras, y los autos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 .

La CAMe determinó la restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P, a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.