"Marcha por nuestras vidas": Miles protestan en EU para exigir mayor control de armas

Miles de personas tomaron este sábado las calles de diversas ciudades de Estados Unidos para manifestarse a favor de una supervisión más estricta de la venta y tenencia de armas de fuego tras recientes masacres, incluida la de una escuela en el estado de Texas que conmocionó al país.

“Me uno a ellos para reiterar mi llamado al Congreso: hagan algo”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en apoyo a las protestas programadas en Washington y muchas otras ciudades.

Congress needs to:

– Ban assault weapons and high-capacity magazines

– Strengthen background checks

– Enact safe storage laws and red flag laws

– Repeal gun manufacturers’ immunity from liability

We can’t fail the American people again.

— President Biden (@POTUS) June 11, 2022