Si me siguen excluyendo, nada tengo que hacer: Monreal advierte posibilidad de dejar Morena

El senador Ricardo Monreal advirtió que el límite de su permanencia en Morena es la dignidad y que, si lo siguen excluyendo, nada tiene que hacer en el partido.

Señaló que espera que la dirigencia -la cual está a cargo de Mario Delgado-, corrija y en el futuro no lo excluyan de la participación, a pesar de que no estar mencionado en el “club de los elegidos” desde las conferencias mañaneras.

“Hasta ahora significa que voy a luchar por ganar adentro. Hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, dijo en gira por Guanajuato.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pidió que haya piso parejo entre los aspirantes presidenciales de Morena.

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “que no se limite a nadie” entre las personas que aspiran a la candidatura presidencial de su partido, Morena, rumbo a las elecciones de 2024.

El llamado lo hizo un día después de que el partido realizara un encuentro con liderazgos y militantes en Toluca, Estado de México, donde coincidieron varios de sus presidenciables, pero al que no fue invitado el senador Ricardo Monreal.

No soy corcholata: Monreal

El senador Ricardo Monreal aseguró que no es una corcholata, sino un aspirante presidencial natural y modesto.

Advirtió que mote de “corcholata” es peyorativo y que nadie debería aceptarlo.

“Yo no soy ‘corcholata’. Me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un modesto aspirante a la Presidencia de la República”, comentó.

En varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enumerado a al menos seis integrantes de su gobierno que podrían sustituirlo en el cargo, entre ellos, están: Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum. No ha incluido a Ricardo Monreal.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ambos del partido Morena, se ubican en la delantera de la contienda por la presidencia frente a eventuales candidatos de la alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, y de MC.