Morena oculta al INAI contratos de encuestas para seleccionar candidaturas

Morena ocultó al INAI los contratos que suscribió el partido con las encuestadoras Buendía y Asociados, Covarrubias y Asociados y Mendoza Blanco y Asociados para que elaborarán las encuestas espejo mediante las que la dirigencia morenista seleccionó a sus candidatos a las gubernaturas en los estados que tendrán elección el próximo 5 de junio.

A lo largo de varios meses, en reiteradas respuestas al órgano garante, Morena afirmó que “no encontró en sus archivos” los contratos ni el monto pagado a las empresas. No obstante, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido confirmaron a Animal Político que dichos documentos sí existen.

Además, en diciembre de 2021 hubo una conferencia de prensa en la que representantes de las tres encuestadoras detallaron los servicios provistos al partido, que incluyeron el despliegue de entrevistadores en miles de domicilios.

En concreto, cada empresa desplegó en los seis estados una logística para levantar 7 mil 200 entrevistas cara a cara durante cuatro días, además del trabajo humano que implicó el diseño de la metodología y el vaciado y procesamiento de los datos en tiempo récord.

Morena; sin embargo, aseguró que ese servicio no le generó ningún costo, aunque tampoco precisó si se trató de alguna “donación” de parte de las encuestadoras.

A través de la vocería del CEN de Morena, este medio le hizo saber al dirigente nacional, Mario Delgado, la negativa de información de la Secretaría de Finanzas. Al enterarse de la irregularidad, de acuerdo con la propia vocería, Delgado le ordenó al titular de dicha secretaría, Francisco Javier Cabiedes Uranga, hacer entrega a este medio de los contratos.

No obstante, al cabo de una semana de espera, el compromiso no se cumplió.

Las encuestas espejo fueron contratadas por Morena con la finalidad de legitimar la selección de sus candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que celebrarán comicios el próximo domingo.

Esta fue la primera vez que el partido en el gobierno contrató a encuestadoras privadas para respaldar la definición de sus candidaturas, pues anteriormente eran elaboradas por una pequeña comisión del CEN que nunca dio a conocer la metodología que seguía en los ejercicios (muestra considerada, batería de preguntas, periodos y zonas geográficas de levantamiento, etcétera).

La contratación de encuestadoras no terminó con los problemas al interior del partido, debido a que aspirantes morenistas denunciaron que el CEN formalizó el registro de candidatos antes de que las “encuestas espejo” estuvieran concluidas.

La opacidad

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el 10 de enero pasado, este medio solicitó a Morena copia de los contratos suscritos con Buendía y Asociados, Covarrubias y Asociados y Mendoza Blanco y Asociados.

El CEN solicitó una ampliación del plazo para “buscar” la información solicitada, pero la espera no rindió frutos: el 22 de febrero, la Secretaría de Finanzas morenista respondió que no encontró documentos sobre contratos para elaborar dichas encuestas y que, “por ende”, no se realizó pago alguno para tal fin.

En sus alegatos, Morena aseguró que, conforme sus estatutos, las encuestas espejo deben ser elaboradas por la Comisión Nacional de Encuestas del CEN con recursos del partido, lo que descarta la contratación de compañías privadas.

La negativa derivó en el inicio del recurso de revisión RRA 2381 por parte del INAI, en el que el órgano garante revocó la respuesta de Morena, argumentando que hay indicios públicos de que la información requerida –los contratos con las encuestadoras– sí existían.

El INAI citó en el expediente el discurso dado por Mario Delgado el 22 de diciembre de 2021, el día en que fueron presentados los resultados de las encuestas y se anunció a los candidatos seleccionados.

Ellas y ellos son las y los coordinadores que encabezarán los esfuerzos para la conformación de los Comités de Defensa de la #CuartaTransformación en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.#JuntosHacemosHistoria #UnidadYMovilización pic.twitter.com/dzb4H8V5x1 — Mario Delgado (@mario_delgado) December 23, 2021

De dicho discurso, el INAI destacó varios indicios que daban cuenta de la contratación de un servicio a las encuestadoras. Por ejemplo esta cida de Mario Delgado: “Decidimos tener, no dos, (sino) tres empresas de reconocido prestigio nacional, casas encuestadoras para que presenten a todas y a todos ustedes, además de la encuesta de Morena, los resultados de sus encuestas”.

En dicha conferencia, representantes de Buendía, Covarrubias y Mendoza Blanco detallaron que su trabajo consistió en replicar puntualmente la metodología de Morena. Así, cada encuestadora hizo miles de entrevistas cara a cara en cientos de secciones electorales de los seis estados con elección, de acuerdo con la información metodológica proporcionada en la rueda de prensa por los propios representantes de las empresas demoscópicas.

El INAI tomó nota de dicha información por lo que revocó la negativa de Morena y le ordenó hacer una nueva búsqueda entre los archivos de la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión de Encuestas, además de la Secretaría de Finanzas, para dar con los documentos solicitados.

“Se advierte que el sujeto obligado se encuentra en posición de generar la información solicitada por la persona solicitante, toda vez que han generado comunicados públicos que dan pauta a señalar que las empresas Buendía y Asociados, Mendoza Blanco y Asociados y Covarrubias y Asociados han sido contratadas para generar encuestas para medir a las personas mejor posicionadas para las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, dentro del proceso electoral que se encuentra en marcha”, se lee en la resolución del RRA 2381.

“Es decir, hay indicios de que la información solicitada por la persona recurrente se ha generado, por lo cual no procede la inexistencia invocada por el sujeto obligado en relación con lo solicitado. Así las cosas, y al tener que el sujeto obligado no ha consultado a la totalidad de las unidades administrativas y de que existen indicios de que la información de interés de la persona recurrente puede existir, se advierte que no se puede validar la inexistencia invocada por Morena”.

Pese a los argumentos del INAI, y a la instrucción dada en el recurso de revisión, el partido volvió a responder que “no encontró” los contratos solicitados ni los pagos efectuados.

Malestar sin cura

La contratación de encuestadoras particulares no bastó para que el proceso de selección de candidaturas de Morena estuviera exento de denuncias de simulación y manipulación, especialmente por parte de Susana Harp, José Ramón Enríquez y Maki Ortiz, aspirantes a la candidatura en Oaxaca, Durango y Tamaulipas, respectivamente.

En efecto, los resultados sobre qué aspirantes estaban mejor posicionados en cada estado se presentaron el 22 de diciembre de 2021. No obstante, en el caso de Durango y Oaxaca, las candidaturas fueron definidas y registradas ante notario desde el 18 de diciembre, es decir, cuando supuestamente las encuestas espejo aún estaban en proceso de levantamiento, y a cuatro días del anuncio oficial de los resultados.

Sin que Enríquez ni Harp estuvieran enterados, el CEN definió como candidatos al gobierno de Durango a la alcaldesa Marina Vitela; y en Oaxaca al senador Salomón Jara, de acuerdo con la documentación oficial en poder de este medio.





