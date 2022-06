“No toda las organizaciones internacionales son honestas”: AMLO sobre recuperar la categoría área de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que algunas organizaciones internacionales no son honestas y actúan subordinadas a intereses creados, tras ser cuestionado sobre las inspecciones para que México recupere la categoría 1 en seguridad área.

El mandatario aseguró que hay muchos intereses y que no todas las organizaciones internacionales son honestas en todos los ámbitos.

Lee: Autoridades de EU y aerolíneas inspeccionan a México; categoría se definirá hasta dentro de meses

“Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en Texcoco, no se les pasa todavía el enojo”, afirmó.

Luego de perder la categoría 1 en seguridad aérea, @lopezobrador_ dijo que no se debe confiar en todas las organizaciones internacionales ya que “no son honestas”. pic.twitter.com/jAIunPbg6m — Animal Político (@Pajaropolitico) June 24, 2022

“Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía, al construirse el nuevo aeropuerto, porque había invasión del espacio

Sobre la calificación de seguridad aérea de México y quién la revisa, el presidente @lopezobrador_ acusó que “la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional”. Actualmente, México busca recuperar la categoría 1 en dicho rubro. pic.twitter.com/YyL5askNtw — Animal Político (@Pajaropolitico) June 24, 2022

López Obrador pidió no dejarse apantallar pues siempre hay intereses de grupos empresariales.

Inspectores de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y representantes de aerolíneas hicieron una visita técnica a México, quien busca recuperar la categoría 1 de aviación.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), esta visita solicitada por la propia autoridad aeronáutica mexicana como parte de la revisión final a la industria aeroportuaria.

Autoridades mexicanas señalaron que aún no hay fecha para la siguiente evaluación con la FAA, pero que se establecieron un máximo de diez revisiones, de las cuales se han hecho siete.

Desde el 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó que derivado de una inspección en materia de seguridad de la aviación, México había sido degradado a categoría dos.