“Defendiste la sierra como pocos”: Pedro, el guía del mundo tarahumara asesinado en Chihuahua

Un día después de haber celebrado el Día del Padre, mataron a Pedro Palma Gutiérrez, un guía turístico con más de 30 años de experiencia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. La Fiscalía del estado informó que Pedro fue secuestrado y golpeado supuestamente por un sujeto armado de nombre José Noriel Portillo, el Chueco, pero finalmente se escapó y buscó auxilio en la iglesia del pueblo de Cerocahui, donde finalmente lo asesinaron junto a los dos sacerdotes jesuitas, Joaquín César Mora y Javier Campos.

Para los hijos del empresario del ramo turístico, Ricardo y Pedro, fueron horas de incertidumbre, pues desde el lunes 20 de junio su papá estaba en calidad de desaparecido, pero tras encontrar el cuerpo se confirmó lo peor. “Agradezco a todos su apoyo, acaban de confirmar el deceso de mi padre”, informó Pedro Palma Carbaja por medio de Instagram.

“Este viajero continúa su viaje, esta vez eterno y con Dios de guía, te amo. Seguirás eternamente caminando por la sierra y en las sonrisas de cada turista. Te amo y estoy eternamente orgulloso”, agregó Palma Carbajal en Facebook.

Pedro Palma y su hijo del mismo nombre trabajaban en Tara-Aventura. En su sitio Web y en redes sociales hay fotos de ellos, principalmente del experimentado Pedro, o Peter Palm —como le decían algunos—, en caminatas o cabalgatas en medio de paisajes de la Sierra Tarahumara, donde habitan los rarámuris. Se trata de una zona donde en época de invierno alcanza los -16 grados centígrados, y en verano los 40 grados. Es decir, era un aventurero con gran experiencia en campos todo terreno.

En sus mensajes, Pedro Palma hablaba sobre el tren El Chepe, o sobre cuánto corrían los rarámuris, las historias de las barrancas o cañones, o del cuidado de la naturaleza. También compartía la lengua en la que hablaban los tarahumaras: pobóro (pueblo), oméachi (domingo), okochí (perro), omáwari (celebración), kuwésachi (calor)…

“Me encuentro en un campamento que se llaman Arrollo las Palmillas, anoche alguien acampó aquí y olvidó apagar la fogata. Es muy importante cerciorarse que quede apagada, ya que estamos pasando por un año muy seco, y esto propicia incendios forestales. Miren la belleza de este lugar, todo esto se puede acabar por una irresponsabilidad”, dijo Pedro en un video en octubre de 2020.

“Pedro Palma, empresario turístico incansable, excelente guía de turistas, maestro de muchos, experto probado en el ramo y un ejemplo a seguir. Me duele mucho el ver que nos fue arrancado de esta manera. Siempre recordaremos a ese compañero que no importaba que pasara, siempre decía: ‘todo está bien de alguna manera lo hacemos, no se agüite’. Siempre positivo, siempre alentando a nuevos guías a aprender, a superarse, pero sobre todo como él decía a hablar bien de Chihuahua que cuando se hizo el paraíso, Chihuahua fue la prueba. Defendiste la sierra como pocos lo hemos hecho y muchos admiramos eso. Mi admiración a tu devoción por la gente de la Sierra Tarahumara y tu amor por Chihuahua”, publicó en Facebook, César, uno de sus amigos y colegas.

El diputado local Edgar Piñón recordó que: “Pedro era un enamorado de Chihuahua, dedicó su vida a que los visitantes, para que se llevaran siempre la mejor impresión de nuestro estado y en particular de la Sierra Tarahumara. Hoy, con tristeza, nos despedimos de él, lamento profundamente los hechos ocurridos y envió mis condolencias a su esposa y sus hijos”.

Sandra, otra de las amigas de Pedro, dijo: “Tan lamentable que una persona que fue un ejemplo de hombre trabajador, responsable y dedicado a su familia y a su estado termine así. ¡Siempre estará presente!”.

Dos eventos violentos en Cerocahui

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, el ahora nombrado caso Cerocahui, en realidad se trata de dos eventos. En el primero, José Noriel Portillo, el Chueco, encaró a los hermanos Paul y Armando, habitantes de Cerocahui, tras una disputa por un juego de béisbol, pues uno de los equipos era financiado por el Chueco.

Noriel Portillo presuntamente mató a disparos a Paul, luego privó de la libertad a su hermano, y a una persona más, e incendió su casa, según los primeros reportes de investigación.

En una conferencia de prensa, el fiscal Roberto Fierro detalló que horas después, en el Hotel Misión de Cerocahui, el guía turístico, Pedro Palma, interactuó con el Chueco y fue privado de la libertad, pero escapó y llegó golpeado a la iglesia, donde los sacerdotes jesuitas lo auxiliaron. Finalmente fueron asesinados y sus cuerpos se los llevó presuntamente José Noriel Portillo.

Los restos de las víctimas fueron encontrados este miércoles, en una zona llamada Pito Real, en medio de una carretera que atraviesa los municipios chihuahuenses de San Rafael y Creel.

La Fiscalía de Chihuahua agregó que en sigue en la búsqueda de los habitantes privados de la libertad.

Recompensa por el Chueco

El presunto responsable de la matanza en Cerocahui, en Urique, Chihuahua, es José Noriel Portillo Gil, apodado el Chueco. La fiscalía ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien brinde información que logre su captura.

Se trata de un presunto criminal que es buscado por otros hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia del miércoles que el Chueco tiene orden de aprehensión pendiente desde 2018 por el asesinato de un turista estadounidense, pero nunca fue detenido.

El mandatario informó que dio la instrucción de que se enviaran elementos de la Sedena a Chihuahua para actuar en las investigaciones. Agregó que el crimen organizado ha estado infiltrado desde hace mucho tiempo en la Sierra Tarahumara.