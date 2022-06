Pese a derrotas electorales, Alejandro Moreno seguirá al frente del PRI: "A mí no me puso un presidente, me puso la militancia"

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, dijo que seguirá al frente de su partido porque a él lo eligió la militancia.

Esto tras una reunión con exlíderes del tricolor en el que se hizo el planteamiento de la posible salida de Moreno Cárdenas de la dirigencia del partido.

El PRI sigue firme, trabajando en unidad para continuar fortaleciéndose. Gracias a todos, las opiniones de la militancia son importantes para el partido que nos une. pic.twitter.com/gdNoR7TnEA — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 14, 2022

De acuerdo con “Alito”, apodo con el que se le conoce al líder nacional de los priistas, no hubo reclamos y todas fueron propuestas y planteamientos muy claros.

Aseguró que se hizo una reflexión en torno a su liderazgo y se llegó a la conclusión de que siguiera al frente.

“Se hizo la reflexión y el análisis de ir o no, de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento que se hacía puntual, no solo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se les escucha, a todos se les escucha; y lo que dijimos nosotros es que fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso un presidente de la República, a mí me puso la militancia”.

Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que al finalizar la reunión se plantearon acuerdos para que hubiese más inclusión a otros miembros del partido, mayor apertura y trabajo rumbo a las próximas elecciones de 2023.

“Hubieron sugerencias de analisis, de apertura y de inclusión para de fortalecer el partido, nada de reclamos”, dijo.

El líder tricolor aseguró que todo los ataques hacia su persona en realidad son ataques al partido porque decidieron no votar por las reformas del Presidente y lo único que el gobierno federal quiere es dividir a la oposición.

Dulce María Sauri, exlíder priista y quien estuvo presente en la reunión, corroboró que sí se realizó un planteamiento para la renuncia, pero todo quedó en buenos acuerdos.

Al encuentro realizado en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la colonia Buenavista de la Ciudad de México, asistieron los expresidentes priistas Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Humberto Roque Villanueva y César Camacho Quiroz, así como el Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Ex dirigentes de #PRI plantean #Renuncia a Alito: se irá hasta 2023; reconocen que tiene facultades legales y plenas para tomar esa determinación https://t.co/zjpsWnaiuq pic.twitter.com/TDnPpFisVa — @QuadratinMexico (@QuadratinMexico) June 14, 2022