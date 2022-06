Políticos de Morena reprueban a Porfirio Muñoz Ledo por acusar a AMLO de tener una alianza con criminales

Políticos de Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldaron al mandatario este viernes y criticaron al exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo, su compañero de militancia, por acusar que existe una supuesta alianza entre el gobierno y grupos criminales.

Muñoz Ledo hizo esas declaraciones ayer y este viernes el propio López Obrador le respondió. En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que ese señalamiento es “vulgar” y no tiene fundamento.

Poco después, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, descalificó los dichos de quien fue presidente de la Cámara de Diputados en la pasada Legislatura.

“Yo creo que ya está muy mayor Porfirio, ya alejado de la realidad”, dijo Delgado en un encuentro con periodistas.

De forma similar, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum —una funcionaria considerada cercana al presidente—, también reprobó lo dicho por Muñoz Ledo.

“Primero, es absolutamente falso, y segundo, es vergonzoso estas declaraciones. No puede, por querer llamar la atención o por ya no saber cómo parar a este gran movimiento, utilizar estas mentiras como parte de la política. La política no son mentiras, no son calumnias; la política es una forma de transformación de la realidad”, dijo Sheinbaum al final de una rueda de prensa.

“Es verdaderamente lamentable estas declaraciones por parte de Porfirio Muñoz Ledo, por parte de (Francisco) Labastida. Es realmente vergonzoso que hayan llegado a este límite en sus declaraciones. Entonces, lamentable y condenable”, insistió Sheinbaum.

Ayer, además de Muñoz Ledo, el excandidato presidencial priista Francisco Labastida aludió a una posible alianza entre el gobierno y grupos criminales.

Labastida habló de eso durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Ni él ni Muñoz Ledo presentaron pruebas de sus dichos.