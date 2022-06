"¡Ahora resulta!": Samuel García se enoja porque le reclaman por falta de agua y luz en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, estalló ante los reclamos que ha recibido en las últimas semanas por la falta de agua y luz en la entidad.

“Ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz, ahora la mentada de madre me llega porque no hay luz, como si yo manejo la CFE; ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua… ¡pues no, señores!, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a CFE”, dijo Samuel García en su conferencia de prensa de este miércoles.

¡AHORA RESULTA QUE TENGO QUE TRABAJAR! -Samuel García, 2022 pic.twitter.com/fzAKIN99yx — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 8, 2022

García Sepúlveda dijo que su gobierno “aguanta vara”, pero de críticas constructivas y serias.

“Ayer me mandan en redes: ‘primero sin agua y ahora sin luz’, y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mientan la madre sabroso.. yo aguanto vara y sé que no es nuestra culpa”, dijo.

El mandatario reconoció que no le gusta recibir esos reclamos, pero que para eso está en el gobierno; sin embargo, recordó que la culpa de estos conflictos es del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, al que acusó de dejar secas las presas y robarse el dinero.

“Ahí está ‘el Bronco’, ahí está al que le deben mentar la madre”, sentenció Samuel García.

Samuel García y la crisis por el agua

Desde hace varias semanas, Nuevo León ha sufrido por la falta de agua. En municipios como García, El Carmen, Pesquería, Escobedo y la zona norte de Monterrey, los cortes se han prolongado por días y hasta semanas.

El Gobierno de Nuevo León informó que la ciudad solo contaría con el servicio de agua potable de 4 a 10 de la mañana.

Esto ha provocado protestas y reclamos al gobierno del exsenador.

¡Así lucen los estantes de agua embotellada en un Walmart de Monterrey!!!! Este es el nuevo Nuevo León que nos regaló MC. pic.twitter.com/WthuHUvIE3 — Ana María Landeros Oropeza (@annielanderos68) June 7, 2022