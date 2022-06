Tribunal administrativo ordena destituir a Sandra Cuevas como alcaldesa; ella anuncia que impugnará la sanción

Una sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó sancionar con destitución a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien este lunes anunció que impugnará la medida.

“Vamos a combatir jurídicamente este tercer round”, dijo Cuevas en un mensaje a medios. “No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando”.

La sanción en su contra se da luego de que el tribunal consideró que actuó indebidamente con el cierre del Deportivo Guelatao.

Al respecto, Cuevas insistió este lunes en que el inmueble estuvo cerrado durante 41 días por razones de seguridad, debido a que dictámenes indicaban que necesitaba reparaciones.

Por ello, negó haber abusado de su autoridad al cerrarlo.

“Yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se muera nadie; y si eso es delito y razón suficiente para que me destituyan, pues vamos a ver si pueden”, sostuvo la funcionaria.

Cuevas acusó a Morena, el partido de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de promover recursos legales en su contra para quitarla del cargo.

“No tienen de otra para sacarme de aquí, no pueden combatir mi trabajo en territorio”, dijo.

Sin embargo, esta no es la primera polémica que Cuevas enfrenta desde que asumió el cargo de alcaldesa, el 1 de octubre de 2021.

En lo que lleva de mandato, ya enfrentó acusaciones y denuncias de policías capitalinos que la acusaron de agredirlos. Por este caso, Cuevas tuvo que darles indemnización y ofrecer una disculpa pública.

Además, la alcaldesa ha generado polémica por algunas de sus propuestas y acciones de gobierno, como querer hacer un nuevo corredor en la Zona Rosa y ordenar que se quitaran los rótulos de puestos comerciales ubicados en la alcaldía.

Cuevas ganó el cargo en las elecciones de 2021, impulsada por una alianza PAN-PRI-PRD.