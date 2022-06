Sheinbaum da positivo a COVID por segunda ocasión

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que dio positivo a COVID-19. Es la segunda vez que la funcionaria se contagia en lo que va de la pandemia.

En su cuenta de Twitter, Sheinbaum señaló esta noche que estará trabajando a distancia.

Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 16, 2022