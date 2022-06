Si no van a legislar, que no cobren: AMLO a legisladores de Va por México

El presiente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los diputados y senadores de la alianza Va por México que, si no quieren legislar, que no cobren, luego de que los líderes del PRI, PAN y PRD anunciaron que rechazarán todas las reformas constitucionales que proponga el mandatario federal.

En conferencia, señaló que aplicar una moratoria solo perjudicará al pueblo.

“Que no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputado, a la de Senado, nada más que no cobren, que pidan licencia. Están declarando que no van a aprobar nada”, dijo.

El viernes, después de cinco días de las elecciones de seis estados para renovar a gobernadores—en las que Morena ganó cuatro estados y la oposición dos—, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD acordaron establecer “una moratoria constitucional”, lo que significa que cerrarán la puerta a todo posible cambio a la Constitución.

Sostuvieron que la primera reforma que rechazarán será la de materia electoral, con la que el gobierno de López Obrador propone cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) y recortar el número de diputados federales y senadores, entre otros puntos.

Esta mañana, López Obrador les recordó que el Ejecutivo tiene facultad de presentar iniciativas de reformas.

.@lopezobrador_ vuelve a decir que quien gane la encuesta de Morena para ser el candidato presidencial en 2024 será a quien apoye. Pide que "no se limite a nadie" y se invite a todos los que quieran participar. pic.twitter.com/x1wcFHFmm5 — Animal Político (@Pajaropolitico) June 13, 2022

Morena y sus aliados representan la primera fuerza política en las cámaras, pero necesitan cuando menos a una parte de los partidos de oposición para aprobar cambios a la Constitución, que requieren de dos terceras partes de los votos.





