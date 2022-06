Uso de cubrebocas vuelve a ser obligatorio en Puebla en espacios cerrados y en eventos masivos

El gobierno de Puebla anunció el regreso del uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y en eventos masivos, ante el incremento de casos de COVID-19.

Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación de la entidad, informó que se publicó un decreto con nuevas restricciones sanitarias en la entidad, el cual entró en vigor hoy, por el incremento de contagios.

En conferencia de prensa, detalló que las nuevas medidas son: uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y al aire libre cuando haya concentración masiva de personas.

La segunda, se mantiene el aforo del 100% y cada establecimiento comercial será responsable de garantizar la sana distancia; la tercera, se deberán reforzar protocolos sanitarios de acceso a todo tipo de inmueble.

La cuarta se exhorta a seguir usando la aplicación “Alerta COVID Puebla” y, la quinta, todo evento mayor a 300 personas requiere validación de protocolo por parte de Protección Civil de la entidad.

“En el estado de Puebla no bajamos la guardia, retomemos y no soltemos la trilogía de manos, cara, espacio si buscamos que los contagios no crezcan exponencialmente. Ante el riesgo, no hay mejor medida que la preventiva, tendremos que evaluar nuestras salidas y, siempre que se pueda, elegir el resguardo domiciliario”, dijo.

El gobernador Miguel Barbosa señaló que la medida se toma por el incremento exponencial de contagios, pues se detectaron más de 219 casos en la entidad entre ayer y hoy.

Pidió a los cines, plazas comerciales, iglesias y evento sociales en general asumir una postura de autoregulación.

“Yo llamó a que todos a que lo tomemos con calma, con madurez, con responsabilidad”, dijo.

Al dar a conocer las nuevas medidas COVID-19 para Puebla, puntualizar que la entidad no atraviesa por una situación de gravedad y la fortaleza es el sistema de salud, el gobernador @MBarbosaMX, exhortó a la población a asumir una posición de autorregulación y responsabilidad. 1/2 pic.twitter.com/5zO7iD87h2 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 23, 2022

El 12 de mayo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que el uso de cubrebocas en la entidad sería voluntario; señaló que sería decisión de cada persona utilizar o no la mascarilla protectora en espacios públicos abiertos o cerrados.

Este miércoles, México sumó 15 mil 364 nuevos casos de COVID-19, nueva cifra máxima para un día en lo que va de junio y desde que la Secretaría de Salud federal informó que retomaría sus reportes diarios.

El país llega a un nuevo máximo en este periodo por segundo día consecutivo. Apenas ayer martes, había roto niveles previos con 13 mil 752 contagios en 24 horas.