Valle de México activa contingencia ambiental por mala calidad en el aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en el Valle de México debido a la mala calidad del aire en varias zonas.

“A las 17:00 horas del día de hoy se registró una concentración máxima de ozono de 156 ppb en la estación de monitoreo Santa Fe, de la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México”, detalla el comunicado.

Ante esto, las autoridades piden a la población no hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Es la primera contingencia de junio.

🗒️#ComunicadoCAMe |

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

▶️ https://t.co/OlCf5O1Hdt

Mantente informado sobre las condiciones de la #CalidadDelAire en https://t.co/w62jcd4AlO pic.twitter.com/XpL90meAE0 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 7, 2022

Además, este 8 de junio deberán suspender circulación los vehículos con holograma 2; y los 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9; así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras.

También los automóviles con holograma “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

La CAMe determinó la restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P, a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.