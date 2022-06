Xochimilco, más allá de sus canales y trajineras

Xochimilco es famoso por sus canales de agua dulce donde cientos de trajineras resultan un atractivo turístico para visitantes nacionales y extranjeros. Estos canales existen desde la época prehispánica, cuando lo que ahora conocemos como la Ciudad de México era una enorme red de lagos y lagunas. Por su aportación cultural, el 11 de diciembre de 1987, el Centro Histórico de la alcaldía y sus canales fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Se trata de una región conformada en buena medida por pueblos originarios con una vocación festiva inigualable en la Ciudad de México; también es destino de amantes de las flores y plantas, quienes ahí encuentran una amplia variedad de estos productos.

Sin embargo, detrás de todo eso, Xochimilco y su población viven condiciones de rezago y pobreza que no se ven de manera cotidiana, pero que tienen efectos importantes en su población.

Datos del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALUA), presentados en febrero pasado, indican que en toda la capital del país el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema es de 16.8%; sin embargo, las dos alcaldías con mayor porcentaje son Milpa Alta (36.2%) y Xochimilco (28.5%).

Este porcentaje contrasta con lo que reporta la alcaldía Benito Juárez, que tiene una cantidad de habitantes similar a la de Xochimilco (alrededor de 420 mil), aunque únicamente cuatro de cada 100 se encuentran catalogados como población en pobreza extrema.

La diputada local Alejandra Méndez Vicuña es originaria de Xochimilco, aún vive en esa alcaldía y reconoce que se trata de una región muy completa por su demografía, pues en el territorio hay zona rural, zona de montaña y zonas residenciales. En medio de todo esto, se ha generado una problemática de asentamientos irregulares en suelo de conservación, donde viven miles de familias con importantes carencias y en condiciones de pobreza.

Causas y efectos

Los motivos por los que Xochimilco es la segunda alcaldía con mayor porcentaje de personas que viven en pobreza extrema son variados, así como las consecuencias.

De acuerdo con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de EVALUA, 62.76% de la población reporta carencia de vivienda; 51.64%, de salud, y 52.04%, de adecuación sanitaria. En toda la Ciudad de México, estos porcentajes son 48.9%, 40.4% y 27.0%, respectivamente.

Esto significa que las carencias que vive Xochimilco son profundas y no son una novedad. Otro dato más es este del Inegi: en la Ciudad de México, solo 0.60% de las viviendas tiene piso de tierra; en Xochimilco, este porcentaje casi se cuadriplica y llega a 2.3%.

Por otro lado, uno de los efectos de estas condiciones de desigualdad es que esta alcaldía reporta la segunda tasa más alta de embarazo adolescente. Aquí, 81 de cada mil nacimientos tienen como madre a una joven de entre 15 y 19 años; el promedio de la Ciudad de México es 47.8.

“En Xochimilco hay aproximadamente una población de doscientas veintitantas mil mujeres. De esas, 15% aproximadamente son mujeres adolescentes. La tasa de fecundidad en mujeres adolescentes es el segundo lugar en la Ciudad de México, estamos hablando de 81 mujeres adolescentes de cada mil que tienen esta condición de mujeres, de adolescentes embarazadas. Este fenómeno tiene importantes consecuencias económicas y sociales”, explicó la diputada local.

“Es un asunto multifactorial, esta situación se deriva sobre todo de la falta de información que nosotros tenemos en cuanto a estos temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos adolescentes, de prevención de embarazos a temprana edad, y también de la salud sexual y reproductiva”.

Vecinos en marcha

Xochimilco es rural, pero también es urbano. Ahí lo mismo conviven las trajineras con las zonas residenciales y es también sede de algunas empresas. Entre el cúmulo de empresas asentadas en Xochimilco está una que decidió no mirar hacia otro lado y poner su “granito de arena” para hacer frente a esta situación.

Se trata de Organon, una compañía de atención médica global que tiene como misión ofrecer medicamentos y soluciones impactantes para un día a día más saludable. Actualmente, tiene una base de más de 60 medicamentos y otros productos en una variedad de áreas que incluyen salud reproductiva, enfermedades cardiacas, dermatología, alergias y asma.

Recientemente, firmó un acuerdo de entendimiento con dependencias de gobierno como el Consejo Nacional de Población, así como organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para emprender una intervención que tiene como objetivo reducir la tasa de embarazo adolescente.

En entrevista, posterior a la firma de este acuerdo, Geralyn Ritter, jefa de Asuntos Externos de Organon, reconoció que es el primer proyecto de este tipo para la empresa y se diseñó con la idea de ser un ejemplo para que, si da buenos resultados, pueda replicarse en otras partes del mundo.

“Es un programa para resolver una necesidad y yo no creo que hemos apreciado o no nos habíamos dado cuenta de que la necesidad era tan aguda, exactamente en Xochimilco, en nuestra casa, y nos sentimos con una responsabilidad de ayudar a contribuir con la comunidad en una manera positiva, y el hecho de que se alinee con muchas sociedades tan creíbles, que ya están trabajando en este problema y que nosotros podemos ayudar a hacer una fuerza que une a todos y dar fondos adicionales y tal vez ideas innovadoras de cómo llegar a esta población tan especial a través de medios digitales, herramientas innovadoras, dar esta educación de una manera no tradicional, creo que esto es lo que nos entusiasma mucho”, aseguró.

Este programa se puso en marcha a menos de un año de que Organon comenzara a operar como tal en nuestro país.