Adán Augusto: "Si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados"

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que a él no le importan las sanciones que el INE pueda imponerle por supuestos actos proselitistas, pues los diputados pronto desaparecerán al instituto.

“Me quiere agarrar fuera de lugar, pero bueno, si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”.

😮"“Si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer” Fue lo que dijo Adán Augusto, secretario de gobernación, al preguntarle sobre las sanciones por sus actos proselitistas pic.twitter.com/xbA0lCP503 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 20, 2022

Durante una visita que realizó a Aguascalientes, donde se reunió con militantes de Morena para explicar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Gobernación reiteró sus aspiraciones políticas.

“Si me llaman y me dicen que me toca ir al frente, pues vamos a ir, pero voy a ir con mis otros compañeros, porque, pues solito no vamos a llegar a ningún lado, como también ellos saben que cuentan conmigo”, añadió.

El encargado de la política interna del país dijo que aunque no puede hablar del tema, es casi imposible que Morena pierda las próximas elecciones.

“Hoy parece irreversible el resultado de la elección presidencial del 2024, más allá que se llame Claudia, Marcelo, Adán Pedro o Juan, no es un asunto personal sino colectivo, en un ejercicio conjunto”, dijo Augusto López.

El funcionario hizo un llamado a sus correligionarios para no “andarse peleando” y sacar a flote el proyecto de la Cuarta Transformación.

El INE y las sanciones a Morena

La declaración del secretario de Gobernación se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Morena y algunos de sus militantes deben abstenerse de realizar eventos proselitistas como los del Estado de México y Coahuila.

Las autoridades electorales tomaron en cuenta que los eventos hechos por el partido pueden volver a ocurrir y además se corroboró que los funcionarios involucrados manifestaron su intención de “dar continuidad en el gobierno y posicionar a Morena”.

“La Comisión de Quejas del INE sí valoró la posibilidad de que la conducta ilícita se repita, al tomar en cuenta un evento denunciado con anterioridad y la actitud de las personas denunciadas”, se lee en la resolución del Tribunal.

Esto, luego de que el INE determinara que Morena y sus integrantes hicieron actos anticipados de campaña en los mítines del 12 y 26 de junio, realizados en el Estado de México y Coahuila.