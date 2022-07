Agreden a balazos al periodista Rubén Haro en Sonora; fiscalía investigará si fue por su trabajo

El periodista Rubén Haro, del portal Noticias en la Red, fue agredido a balazos, la madrugada de este domingo, mientras circulaba a bordo de un vehículo, en el municipio de Cajeme, Sonora; él salió ileso.

En una publicación en redes sociales, el periodista señaló que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia su persona.

“Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé… Solo me resta esperar confiando en que las autoridades realicen su trabajo y esperando todo vuelva a la normalidad”, dijo.

La fiscalía de Sonora señaló que, en las primeras indagatorias, se estableció que los responsables de la agresión viajaban en una camioneta deportiva Honda, blanca.

Mientras que la unidad del periodista presentó impactos de proyectiles de arma de fuego.

Por el hecho, dijo la institución, se informará del caso a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República, para que analicen si se derivó de un atentado a la libertad de expresión.

Además de que se mantienen las investigaciones con líneas al entorno familiar, personal y profesional.

Con base al Informe Policial Homologado, #IPH, de la Policía Municipal de #Cajeme, la #FiscalíaDeSonora investiga la agresión que sufrió Rubén Eduardo, de 43 años, la madrugada de hoy al circular a bordo de un vehículo por la colonia Fundo Legal, #Ciudad Obregón. 1/3 pic.twitter.com/TQr4ZMBWfv — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 18, 2022

Asesinatos de periodistas

En lo que va del año, 12 periodistas han sido asesinados en el país. El más reciente, el 29 de junio, cuando el periodista Antonio de la Cruz fue asesinado en un ataque cerca de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Organismos internacionales y organizaciones en pro de la libertad de prensa advierten que desde hace años México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, fuera de aquellos donde se desarrollan guerras.

La organización Artículo 19 señaló que el Gobierno de México debe admitir la crisis de violencia e implementar medidas urgentes para proteger la libertad de expresión.