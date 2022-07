Alejandro Moreno denuncia que fue retenido en el AICM por una alerta migratoria

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, denunció que fue retenido en migración por más de una hora debido a una alerta migratoria.

“Me informan que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de qué, estoy aquí en la Ciudad de México, a ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores”, explicó en Twitter.

¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán! pic.twitter.com/NOVDvgacWi

