Nuevo audio de Alejandro Moreno, líder del PRI, revela que quiere imponer candidatos en elecciones de 2024

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mostró un nuevo audio de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, en el que supuestamente pretende imponer a los candidatos de su partido en las elecciones de 2024.

En el audio, Moreno Cárdenas está con una persona identificada como Homero; y le dice que a él le toca construir “la que viene”, en referencia a la elección de Tamaulipas

“¿Cuál es la ventaja que tengo? Yo primero Dios, sí me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, a mi me va tocar decidir la lista”, dijo el priista.

El líder de los priistas aseguró que él no piensa dejar la dirigencia de su partido antes de 2024.

“Yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan. Entonces, al final del camino me toca la que viene, me toca construir, viene la sucesión en Tamaulipas también, el siguiente año”.

Después, le da a entender a “Homero”, que puede comunicarse con él las 24 horas por cualquier tema relacionado con Tamaulipas.

Se burla de los priistas… ¡Ya se quitó la máscara! Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza! pic.twitter.com/MviqDHZByO — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 13, 2022

Tras la plática con su interlocutor, se escucha que llega Marko Cortés, líder nacional del PAN.

En los últimos meses, Layda Sansores ha dado a conocer diversos audios del líder priista en donde exhibe los presuntos delitos que ha cometido el líder del PRI, desde una red de lavado de dinero, amenazar a periodistas, recibir dinero por parte de Cinépolis, pagar dinero por fuera a Televisa durante las campañas electorales, así como intentos de presión a varios funcionarios.

En respuesta, Moreno Cárdenas acudió a la FGR para interponer una denuncia penal contra la gobernadora.

También mandó una carta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una carta en donde denuncia presunta persecución política por parte del gobierno federal.