“No va a haber ruptura” en el T-MEC, afirma a AMLO; enviará carta a Biden para defender política energética

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que “no va a haber ruptura” en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, aunque insistió en defender su política energética.

“No va a haber ruptura, se los adelanto, ¿y por qué? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos”, dijo en su conferencia de prensa mañanera.

También señaló que planea enviar una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de defender la postura del gobierno de México en su política energética, dentro del marco del T-MEC.

López Obrador hizo este anuncio luego de que tanto EU como Canadá, socios de México en este tratado comercial, informaran que presentarán quejas contra la política energética mexicana, pues la consideran contraria al acuerdo porque limita la inversión de empresas de sus países.

Al respecto, López Obrador señaló que con su carta a Biden argumentará que —desde su perspectiva— el T-MEC contempla que cada país conserve su soberanía en materia de energía.

“Sí estoy con ganas de enviarle una carta para decirle ‘Oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata’”, dijo.

Al término de su encuentro con la prensa, insistió en el tema y aseguró que enviará la misiva a Biden.

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard dijo en un video que México está preparado para las consultas con EU y Canadá por este tema.

Los representantes de ambos países señalan que las decisiones de este gobierno de México en materia de energía son contrarias al T-MEC porque favorecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal, en detrimento de compañías e inversiones privadas.

