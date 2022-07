No es santo de mi devoción, pero cateo a casa de Alejandro Moreno fue indigno: AMLO

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, no es “santo de su devoción”, expresó su inconformidad con la forma en cómo se llevó a cabo el cateo en una de sus viviendas en Campeche.

Durante la conferencia matutina, el presidente afirmó que este tipo de procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar, la dignidad de las personas”, dijo López Obrador.

“Entonces, eso que quede constancia, no estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso”, expresó.

"No se puede vulnerar, humillar": el presidente dice que @alitomorenoc "no es santo de su devoción" pero señala que no fueron correctas las formas cómo se realizó el cateo en su casa de Campeche.

Ayer, la casa de Alejandro Moreno fue cateada. De acuerdo con la Fiscalía estatal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la orden fue aprobada por un juez.

En las imágenes, compartidas por la gobernadora en sus redes sociales, se observa a elementos de la Policía Ministerial tocar la puerta de la residencia, sin embargo, al no ser atendidos, las autoridades ingresaron a la fuerza.

El fiscal de Campeche, Renato Sales, dijo que el objetivo del cateo era “revisar el material con el que se construyó la edificación”, como parte de la investigación contra el dirigente priista.

En tanto, el dirigente del PRI anunció que acudirá ante instancias internacionales para denunciar al gobierno federal.

Alejandro Moreno dijo que las agresiones en su contra sobrepasan ya “todo límite legal y constitucional”, pese a que ha presentado denuncias ante instancias locales.

A casi tres años de concluida su administración, las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador y hoy presidente nacional del PRI.

Lee: En Campeche, gobierno de Alejandro Moreno gastó 3 mil 800 mdp sin comprobar su destino; ASF y FGR indagan boquete

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos.

Es decir, siguen sin esclarecerse ni devolverse más de 3 mil 851 millones de pesos de recursos públicos, esto es, el 90% del dinero observado.