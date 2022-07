AMLO defiende a periodistas afines a su gobierno; 'son tratados como paleros por conservadores', dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los periodistas que son afines a su gobierno y al movimiento de Cuarta Transformación; afirmó que los conservadores los tratan como “paleros”.

Luego de que la semana pasada se registrara una confrontación entre la periodista Reyna Ramírez y el youtuber Hans Salazar, el mandatario se solidarizó con los periodistas que defienden el proceso de transformación.

En conferencia de prensa, les pidió que no se preocupen por eso; afirmó que el periodismo sí debe tomar partido.

"No debe de preocuparles eso": @lopezobrador_ expresó su solidaridad con Hans Salazar y otros "periodistas" que dice son "tratados como paleros por los conservadores", y señaló que el periodismo sí debe tomar partido. pic.twitter.com/DfedgPnqTF — Animal Político (@Pajaropolitico) July 25, 2022

Recordó que no coincidía con su “gran amigo” Julio Scherer, fundador de Proceso, porque sostenía que el periodismo no tenía que tomar partido, mientras él considera que sí.

“Cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza, puede ser que sean independientes del pueblo y no del poder. Entonces, el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo y se pueda hacer un cuestionamiento, nosotros no pedimos a nadie que se subordine.

“Lo de Hans a lo mejor lo va a perjudicar, pero creo que es bueno saber que el periodismo, en épocas de transformación, no puede estar a las medias tintas. No hay término medio y estamos viviendo un proceso de transformación”, dijo.

Indicó que en su conferencia matutina todos los periodistas pueden expresarse e incluso lo insultan personas como Héctor Aguilar Camín, los expresidentes y “no pasa absolutamente nada”.

Aseguró que él prefiere que los jóvenes tengan becas a dar publicidad o que lo apoyen a cambio de otorgar contratos.

El jueves la periodista Reyna Ramírez criticó el informe de “Impunidad Cero” de la Secretaría de Seguridad al señalar que solo replica lo que dicen las fiscalías, pidió garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Señaló que ella tomó partido como periodista y lo tomó por la “gente y la sociedad”; Salazar trató de silenciarla ante los cuestionamientos que hacía al mandatario federal, por lo que ella reviró con un “cállate palero”.

En la conferencia matutina, la periodista Reyna Ramírez criticó el informe de "Impunidad Cero" de la @SSPCMexico al señalar que solo replica lo que dicen las fiscalías, e hizo un llamado a @lopezobrador_ a garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos. pic.twitter.com/dI8XKXh02p — Animal Político (@Pajaropolitico) July 21, 2022

En lo que va del año, 12 comunicadores han sido asesinados. Organismos internacionales y organizaciones en pro de la libertad de prensa advierten que desde hace años México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, fuera de aquellos donde se desarrollan guerras.

La organización Artículo 19 señaló que el Gobierno de México debe admitir la crisis de violencia e implementar medidas urgentes para proteger la libertad de expresión.

incluso el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, ha pedido al gobierno mexicano suspender el espacio “Quién es quién de las mentiras”, al considerar que hay una escalada de violencia contra los periodistas en el país.