En su visita a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo cinco planteamientos a su homólogo Joe Biden, principalmente sobre temas de energía, combustibles y migración.

El mandatario mexicano destacó que confía en Biden y EU pues ha demostrado que respeta la soberanía nacional.

Estas fueron sus propuestas:

1. Garantizar y duplicar el abasto de gasolina para que más estadounidenses puedan cargar gasolina en la frontera.

2. Poner a disposición de EU más de 1000 km de gasoductos en la frontera sur con México para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, por un volumen capaz de generar hasta 750 megawatts de energía eléctrica y abastecer a 3 millones de personas aproximadamente.

3. Suspensión de aranceles para bajar precios. Propuso que en el marco del T-MEC, se suspenda la aplicación de aranceles a ciertos productos y se eliminen trámites engorrosos en el comercio de alimentos y otros bienes para aminorar los precios a los consumidores.

4. Iniciar un plan de inversión privada y pública entre ambas naciones para producir bienes que fortalezcan mercados y evitar la importación de otras regiones y continentes.

5. Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a EU de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. Así como regularizar y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente en EU.

López Obrador pidió un programa atrevido para enfrentar los desafíos que enfrentan ambas naciones, haciendo énfasis en el tema migratorio.

“Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo“, dijo López Obrador, provocando la risa de Biden al hablar del conservadurismo.

Biden pide paciencia

En su intervención, Biden dijo que se pueden superar los desafíos actuales trabajando juntos, aseguró que su gobierno creará oportunidades de trabajo legales para los migrantes, pero le pidió tener paciencia.

“Yo creo que trabajando con usted vamos a poder solucionar los problemas de ambos gobiernos. No quiero sugerir que no hay problemas, porque sí los hay, lo que hay que tener es paciencia”, afirmó Biden.

López Obrador se reunió esta mañana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.

López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, firmó el libro de visitantes distinguidos antes de ingresar al Salón Oval.

“Es un placer recibirlo en mi hogar”

Previamente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió a López Obrador en su visita a Washington.

El Gobierno de México compartió a través de redes sociales un video en el que la vicepresidenta le da la bienvenida al mandatario mexicano.

“Es un placer recibirlo en mi hogar, hemos hablado de la relación especial que hay entre ambos países así como de la buena relación, basada en la amistad, que tienen nuestras naciones”, señaló Kamala Harris.

Visita Oficial a los Estados Unidos de América. Arribo al desayuno de Trabajo con la Vicepresidenta Kamala Harris. https://t.co/Jy7gk9tPvO — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 12, 2022

Por su parte, el presidente López Obrador dijo sentirse muy contento con el encuentro y desayuno que tendrá con la vicepresidenta.

“Es nuestra amiga, es una mujer inteligente, honesta, partidaria de la igualdad de modo que felicito al pueblo estadounidense porque cuentan con una vicepresidenta de primer nivel”, dijo el mandatario.

El presidente de México dijo que en la reunión con autoridades de Estados Unidos se va a conversar sobre estrategias que beneficien a ambos pueblos.

Llevan serenata a López Obrador

Al pie de la ventana del hotel en el que se hospeda el presidente López Obrador, mexicanos en Estados Unidos le llevaron serenata e imágenes de su rostro.

Con el mensaje “¡México lindo y querido!”, el mandatario compartió un video en sus redes sociales para agradecer el recibimiento.

Al coro de “Es un honor estar con Obrador” y “No estás solo”, el presidente dijo que la defensa de “los paisanos migrantes es el tema número uno que va a tratar con el presidente Biden”.

El contexto de la reunión

Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se abordarían temas como la migración, seguridad y un plan para enfrentar la inflación.

De acuerdo con la agencia AFP, la reunión de los mandatarios se da luego del desaire de López Obrador a Biden en junio en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles. El presidente mexicano no acudió en protesta por la negativa de la Casa Blanca a invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Además, la visita a Washington se celebra después que más de 50 migrantes murieron en un tráiler en Texas, de los cuales más de la mitad eran mexicanos. Un drama que marca la pauta del diálogo: migración y seguridad.

Gran partidario de “los programas de cooperación para el desarrollo”, López Obrador pedirá probablemente a Biden más visas para trabajadores temporales, sobre todo del sector agrícola, e inversiones en algunos proyectos para frenar las caravanas de migrantes.

De acuerdo con el testimonio de un funcionario gubernamental que no quiso revelar su identidad, se espera anunciar acciones conjuntas para mejorar la infraestructura fronteriza y la cooperación policial para interrumpir el flujo de fentanilo.