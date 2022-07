'Hemos tratado de salvarles la vida a los animales': fundador del santuario Black Jaguar-White Tiger

Eduardo Serio, fundador de Black Jaguar-White Tiger, descartó que los animales que habitan en el santuario, ubicado en el Ajusco, sufran maltrato y aseguró que los videos que circulan en las redes sociales están sacados de contextos.

Indicó que ellos reciben muchos animales en malas condiciones y con problemas genéticos, en riñones, hígado, corazón y con diabetes, pero que en el santuario tratan de sacarlos adelante y “salvarles la vida”.

En entrevista con Paola Rojas, en Televisa, Serio señaló el santuario dejó de recibir el 70% de sus donaciones por la pandemia de COVID-19 y, sin embargo, siguen atendiendo a los animales.

“En general nuestros animalitos han sufrido un poco la crisis porque si están un poquito más flacos. Ayer estuvo Profepa, los animales están al 90, 95% de su peso, los que vimos ahí, que se ven espantosos, eran animales que estábamos tratando de rescatar, (los videos) fueron tomados fuera de contexto.

“Algunos sí (los recibimos desnutridos), otros se han venido abajo por los problemas genéticos porque ya los riñones no les dan, tiene diabetes, cosas así y tratamos lo máximo de hacer. Llega el momento que a veces lo logramos, pero no somos Dios, a veces logramos sacarlos adelante y a veces no. Cuando no, no nos queda de otra que darle una muerte digna”, dijo.

Ayer, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. (AZCARM) denunció maltrato animal en el santuario Black Jaguar-White Tiger, un lugar que alberga grandes felinos, algunos de ellos en peligro de extinción.

La organización detalló que recibió fotografías y videos que muestran a los animales en condiciones de abandono, sin alimento, con heridas expuestas y en lugares no aptos para su estancia.

El fundador del santuario Black Jaguar-White Tiger aseguró que los animales no se comen sus colas, como se ha dicho, sino que, en las noches, estando en grupo, uno al otro se muerden la cola y cuando sucede se les opera, pero los leones pierden sensibilidad.

Recordó que rescató a 200 animales que estaban en circo, que estaban “súper viejitos y malos genéticamente”.

Animales del santuario se enviarán a zoológico

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los animales que habitan el santuario están bajo revisión y serán llevados a zoológicos.

“Sí, hubo un aseguramiento de la fiscalía. Los animales están bajo revisión, se van a llevar a los zoológicos. La Profepa toma primero a los animales y después se ubica un lugar donde puedan reponerse, recuperarse y estamos viendo en cuál de los zoológicos van a ser recibidos”, dijo en conferencia de prensa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) realiza acciones de seguridad y patrullajes de vigilancia, en las inmediaciones del refugio animal, mientras continúan las diligencias ministeriales al interior.

Había 201 felinos en santuario

Tras las denuncias, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección para verificar las condiciones de los animales que habitan en el santuario, ubicado en la calle Carretonco, colonia San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Detalló que en el predio se encontraron 201 felinos mayores y se verificó la legal procedencia de los animales, el plan de manejo de vida silvestre, que las condiciones de confinamiento garanticen la seguridad de los felinos y la sociedad civil; así como el trato digno y respetuoso para evitarles tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor.

La institución señaló que, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, se agotarán “todos los medios disponibles para garantizar la preservación de los ejemplares”.

🚨📋#BoletínInformativo 🔎La @PROFEPA_Mx atiende denuncia popular por maltrato de fauna silvestre en Ajusco, Tlalpan, CDMX Link en el hilo👇🏾🧵 pic.twitter.com/VeH68HoB0L — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 5, 2022