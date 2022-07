Cierre de Línea 1 del Metro: tu tiempo de traslado aumentará entre 15 y 30 minutos, estima la Semovi

Con el cierre de 12 estaciones de la Línea 1 del Metro, tu tiempo de traslado se incrementará entre 15 y 30 minutos.

Ante ello, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, pidió a la población tomarlo en cuenta y prevenir los tiempos de sus trayectos

“La solicitud a las y los usuarios es que calculen entre 15 y 30 minutos el incremento de su viaje, dependiendo de su origen-destino.

“Recomendamos a las personas hacer una previsión sobre estos incrementos de viaje para que puedan calcular y cumplir con los horarios que también tienen establecidos”, dijo.

Detalló los tiempos de recorridos estimado con el servicio de apoyo:

RTP, de Pantitlán a Balderas: 47 minutos

Metrobús Línea 4, de Pantitlán a Hidalgo: 45 minutos.

Servicio de Transportes Eléctricos, de Pantitlán a Chapultepec: 55 minutos.

Camiones de corredor (empresa Copattsa), de Pantitlán a Buenavista: 35 minutos.

Camiones de corredor (empresa Coaveo), de Pantitlán a Chapultepec: 1 hora 10 minutos.

Camiones de corredor (empresa de Sausa), de Tepalcates a Tacubaya: 60 minutos.

Pidió a los usuarios que usen su tarjeta movilidad para que no hagan pago doble cuando realicen los transbordos de transporte público al Metro

Lee: En fotos: Entre espera y largas filas inició el cierre parcial de la Línea 1 del Metro

Ante las aglomeraciones y las largas filas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se enviarán más unidades a las estaciones donde no hay servicio y se cambiará el sistema para que suban los usuarios a los autobuses.

“Fue un operativo ordenado y sin incidentes”, dijo.

Al ser cuestionada sobre un posible costo político por el cierre de la línea 1, señaló que no se podía dejar para la siguiente administración una situación de este tipo en el Metro, que genera servicio poco eficiente y riegos.

“El riesgo que pudiera tener para los usuarios, posterior; en este momento era un servicio menos eficiente del que se podía brindar. El riesgo podría ser todo muy amplio.

“No es reparación, es una nueva línea 1. No es que se va a reparar una vía, un aparato, se va a cambiar algo en particular. No, se saca todo del túnel y se vuelve a poner, se saca absolutamente todo y se vuelve a colocar todo nuevo. Una nueva Línea 1, se cambia todo, incluido los trenes”, dijo en conferencia.