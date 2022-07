Dejan sin contrato a enfermero que denunció acoso laboral hacia él y sus compañeros

El enfermero Oswaldo Vértiz denunció, públicamente y a través de un escrito, acoso laboral hacia él y sus compañeros que entraron a trabajar al Hospital General de México Eduardo Liceaga para atender a pacientes COVID en abril de 2020. Esperaba que con la queja oficial y pública las cosas mejorarán. Pero lo que sucedió fue que el pasado jueves 30 de junio, el Hospital le avisó que ya no le renovarían su contrato temporal de cada tres meses. No le dieron más explicación que la de “recorte de personal” y lo dejaron sin empleo.

Animal Político pidió, a través del área de comunicación del Hospital General de México, saber por qué ya no le renovaron su contrato a Vértiz, pero la respuesta fue que no tenían la información sobre el motivo de la no renovación y que, si la persona afectada tenía alguna inconformidad, se dirigiera al área de Recursos Humanos.

Este portal publicó el lunes 27 de junio nota en la que se informaba que 15 enfermeros y enfermeras de este hospital habían ingresado una queja formal por los malos tratos que recibían por parte de la coordinadora de Enfermería del turno matutino, Eufemia Cortés.

En específico se quejaron del trato a su compañera Isabel Martínez, a quien estando con un embarazo de alto riesgo, Cortés enviaba a servicios pesados como el de Neurología, donde tenía que bañar, ella sola, a pacientes postrados. Martínez tuvo un parto prematuro. Su bebé nació vivo. Pero falleció una semana después.

Los enfermeros y enfermeras también se quejaron de que después de dos años de haber entrado para atender a pacientes COVID, y pese a las promesas del presidente López Obrador, de que todos tendrían una plaza, siguen con contratos temporales de tres meses. También denunciaron que no les dan ni los uniformes. Ellos los tienen que comprar.

De las quejas hacia la coordinadora, Eufemia Cortés, que sigue con su trabajo de manera normal, después de haber gozado de unas vacaciones, de acuerdo a lo que informa Vértiz, también se enlistó que los fuerza a comprometerse a no pedir incapacidades y que si llegan dos o tres minutos tarde, los regresa y les descuenta el día.

Oswaldo Vértiz e Isabel Martínez contaron, con nombre y apellido, todas esas situaciones a Animal Político. A Vértiz le avisaron este jueves 30 de junio que se quedaba sin trabajo. Sin más explicación perdió su empleo temporal. A Martínez no le han dicho nada. Ella conserva aún su espacio laboral.

Pero Vértiz ya se había quejado en otras ocasiones de que no les dieran más que contratos temporales y de los malos tratos de Eufemia Cortés. Quejas que al parecer no fueron toleradas por el Hospital General.

Puesto que no recibió ninguna explicación de por qué ya no le renovaron su contrato, Oswaldo trató de presentarse a trabajar el domingo 2 de junio (él descansa los jueves y viernes), pero ya no lo dejaron entrar al hospital.

Enfermero pide revisar la recesión de su contrato

Este lunes 4, Oswaldo Vértiz se manifiesta afuera de Palacio Nacional, por los trabajos precarios que siguen teniendo muchos de quienes lucharon contra la pandemia de COVID, poniendo en riesgo su propia vida. Y por las condiciones en los que los hacen trabajar y los malos tratos.

El enfermero entregó una carta, en Atención Ciudadana de Palacio Nacional, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se lee: “el día 30 de junio, el centro de trabajo ya no me otorga contrato para los siguientes tres meses, sin aviso previo, solo recibo el argumento de recorte de personal, por lo que solicito se revisen las inconsistencias en la recesión de mi contrato”.





