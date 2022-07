DEA no tuvo injerencia en captura de Caro Quintero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), no tuvo participación en la captura de Caro Quintero en Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador detalló que la Secretaría de Marina (Semar), actuó en apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer valer una orden de aprehensión en contra del presunto narcotraficante.

“Sobre la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos a la DEA pero este no en el caso. Se había hecho una solicitud a través de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información pero no se llevó a cabo”, resaltó el mandatario.

Además, el presidente mencionó que si bien a veces participa la DEA con el gobierno mexicano, últimamente no se ha trabajado con ellos.

“Creo que la directora de la DEA hizo una declaración y eso fue lo que originó la versión que habían participado pero la información que se me transmitió fue que no hubo esa participación” sostuvo el presidente.

Al ser cuestionado sobre una posible extradición a EU, dice @lopezobrador_ que desde el sábado se han presentado amparos "para la protección del señor Caro Quintero" y que se va a "actuar de manera legal (…) y cuidar que no haya corrupción". pic.twitter.com/0UUcIpXowb — Animal Político (@Pajaropolitico) July 18, 2022

Amparos sobre Caro Quintero

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que desde el sábado se presentaron amparos para pedir la protección de Caro Quintero.

Sin embargo, el presidente dijo que la captura de Quintero tuvo que ver con el hecho de que no tenía cumplida su sentencia.

“Un presidente de México no puede ir a tratar con el presidente de otro país lo de un presunto delincuente, eso se hacía antes, aquí, hago valer un autentico estado de derecho y las instituciones tienen que cumplir. No son negociaciones en lo oscurito”, señaló.

Tras la petición para la extradición de Caro Quintero por parte del gobierno de Estados Unidos, López Obrador dijo que ese asunto lo va a decir la autoridad competente.

Cabe recordar que Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, fue detenido tras permanecer prófugo desde 2013.

La DEA acusa al detenido de delitos violentos en ayuda del crimen organizado, como posesión para distribuir mariguana y cocaína en Estados Unidos.

Además, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, dijo que buscarán su extradición para ser juzgado la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

Lee: DEA dice que participó en captura de Caro Quintero; el embajador Ken Salazar asegura que EU no intervino

Marinos fallecidos

Tras el desplome de un helicóptero en el que viajaban 14 marinos que participaron en la captura de Caro Quintero, el presidente envió sus condolencias a las familias.

“Participaron 2 o 3 helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención, apunto de llegar al aeropuerto de los Mochis, se desplomó uno. Ya se está haciendo una investigación para conocer las causas”, dijo el presidente.

El 17 de julio, la Secretaría de Marina rindió homenaje a los 14 elementos fallecidos que apoyaron en la detención de Caro Quintero. La institución afirmó que no olvida y recordará a sus elementos que murieron mientras cumplían su deber.