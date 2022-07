Diputadas del PRI y Alejandro Moreno denuncian a Layda Sansores ante la FGR por violencia de género

Las diputadas del PRI, acompañadas del presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, acudieron a la Fiscalía General de la República para levantar una denuncia contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por violencia de género.

“La gobernadora realizó insinuaciones que constituyen un acto de violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del PRI, contra las mujeres del PRI, toda vez que representan ataques hacia su persona por ser mujeres, teniendo como trasfondo la descalificación y cuestionar sus capacidades”, dijo Moreno.

En conferencia de prensa aseguró que es inaceptable que la gobernadora pretenda denostar a las legisladoras.

Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. pic.twitter.com/I1OJKEoSnL — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 12, 2022

Entre las diputadas denunciantes está Jaqueline Hinojosa, Carolina Viggiano, Montserrat Arcos, Melissa Vargas, entre otras.

Además de la denuncia ante la FGR, las legisladoras presentarán quejas ante las 32 Comisiones de Derechos Humanos de todos los estados del país y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esto, luego de que Sansores dijera que algunas legisladoras mandaban fotos desnudas al líder priista.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”.

#VIDEO| Layda Sansores acusa que 'Alito' 'extorsiona' diputadas priistas con fotos de ellas desnudas@LaydaSansores, gobernadora de Campeche, pidió a las priistas "tener cuidado con las fotos intimas que mandaron", afirmó que @alitomorenoc "las tiene y creen que las va a cuidar" pic.twitter.com/loPLHRDepT — LA OCTAVA (@laoctavadigital) July 6, 2022

El líder priista dijo que la actitud de Layda Sansores tenía como objetivo intimidar y extorsionar a las legisladoras para que no voten en contra de la reforma electoral.

Ante la denuncia, la gobernadora de Campeche lanzó un tuit a manera de burla.

T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… nos vemos a las 8 pm. — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 12, 2022