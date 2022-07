Estudiante de la UNAM denuncia ser golpeado por guardia de seguridad

Un guardia de seguridad es señalado de patear y golpear a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de redes sociales se difundió un video en el que un supuesto guardia de seguridad agrede a Leonardo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y quien se encontraba patinando cerca del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) en Ciudad Universitaria.

En entrevista con Animal Político, Leonardo dijo que fue el día de ayer a las 5:30 de la tarde cuando él y sus tres amigos se encontraba del otro lado de Avenida Insurgentes.

De acuerdo con Leonardo, momentos después llegaron cuatro vehículos de seguridad, y en ellos había entre 8 o 10 guardias que se bajaron de los vehículos y les volvieron a pedir que se fueran.

“En la unidad cinco era donde iba el sujeto de la playera negra que me agredió. Como no queríamos irnos, el tipo me golpeó, me aventó, me tiró al piso y ya estando yo ahí acostado y él parado, me pegó en la cara, me lastimó el labio, me pateó las costillas, no pude levantarme, me quedé ahí, no me defendí”, describe el patinador.