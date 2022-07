AMLO afirma que fiscal Gertz Manero no ha cometido delitos graves

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no ha cometido delitos graves.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que no descalifica a nadie pero, en caso de denunciar a un funcionario, se tienen que presentar pruebas.

“No es denunciar por denunciar, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie. El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro”, detalló el mandatario.