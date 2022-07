Jaime Bonilla se presenta a sesión en el Congreso; TEPJF resolvió que no puede regresar a su cargo como senador

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se presentó este miércoles a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no puede reincorporarse a sus actividades como senador.

El 5 de mayo, el Tribunal Electoral explicó que Bonilla, al solicitar licencia a su cargo como senador, y posteriormente tomar protesta como gobernador, dejó vacante su escaño y no hay posibilidad de retorno.

“Yo sigo siendo senador… no está el suplente, no vino, yo soy senador mientras que el Senado me lo permita. El Senado me ratificó a mí como senador y por eso estoy aquí”, dijo este miércoles.

‼️EXTRA EXTRA‼️Jaime Bonilla, ex gobernador de BC, se presentó hoy en Comisión Permanente, a pesar que desde el 5 de mayo @TEPJF_informa ordenó su retiro como senador. Dice q el @senadomexicano no ha dejado de reconocerlo como senador. 😱 (Desacato judicial de @M_OlgaSCordero ) pic.twitter.com/PWNsffqK8X — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 13, 2022

Jaime Bonilla informó que ya participó en la reunión previa de Morena, y que depende de los temas que se manejen en la agenda política participará en la sesión.

El 29 de marzo, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció que Jaime Bonilla se reincorporó a sus actividades el 25 de marzo. Esta situación provocó que el PAN interpusiera una queja bajo el argumento de que ningún ciudadano puede ocupar dos cargos de elección popular simultáneamente.

“Existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores, ya que, al tomar protesta como mandatario estatal, optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos“, señaló el Tribunal.