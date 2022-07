Jueza de la CDMX ordena a fiscalía reabrir caso contra el exmagistrado acusado de violar a sus hijas

Por orden de una jueza de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) debe reabrir la carpeta de investigación contra el exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien fue denunciado en septiembre de 2019 por presuntamente haber violado a sus hijas de cinco y siete años.

La decisión se da luego de que la exesposa del exmagistrado ganó un amparo en el que un juez federal consideró que el caso había sido cerrado por una jueza de la CDMX de manera errónea, sin que se tomaran en cuenta los argumentos de las víctimas y su defensa, y sin que se argumentaran los motivos por los que se consideraba que no había delito qué perseguir. Originalmente, la juzgadora había validado el cierre de la indagatoria, pero el juez federal decidió en dos ocasiones que el caso no podía agotarse sin que se realizaran bien las diligencias.

Mariel A., exesposa de Cavazos López, confirmó a Animal Político la decisión tomada por la jueza Luz Elena López Padilla el pasado 13 de julio, que obliga a que se continúe con la investigación del caso, misma que había sido dada por terminada por la FGJCDMX con el argumento de falta de pruebas, pese a que la madre de las niñas entregó a las autoridades resultados de peritajes médicos, valoraciones psicológicas y declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público en las que narran las agresiones.

“Después de que el 7 de julio el juez federal ordenó a la jueza que reevaluara por segunda ocasión su decisión de cerrar el caso, nos llamaron a audiencia y ya Dios iluminó a la jueza. Todo lo que no vio en un año ahora sí lo tomó en cuenta, porque además el amparo fue contundente cuando le recuerdan que si no da cumplimiento hay consecuencias que pueden ser hasta su destitución”, señaló Mariel.

Los intentos por cerrar el caso

En marzo de 2021, la FGJCDMX determinó no ejercer acción penal contra el exmagistrado, argumentando que “se agotaron todos los recursos de investigación”, por lo que se determinó que “no existen elementos probatorios que permitan formular una imputación ante un juez de control; es decir, el resultado de la investigación no nos permite respaldar con evidencia la denuncia presentada”.

Además, en el comunicado donde se informó sobre el caso, la institución señaló que la denuncia contra Cavazos era por abuso sexual, cuando en realidad era por violación.

Inconforme con la decisión, Mariel impugnó el no ejercicio de acción penal en abril de 2021, caso que se turnó con la jueza de control Luz Elena López Padilla, quien determinó que la fiscalía tenía razón, que por falta de pruebas no se continuaría el proceso contra el acusado.

Esta decisión inconformó nuevamente a la madre de las víctimas, por lo que interpuso un amparo para que se revocara el no ejercicio de la acción penal, mismo que fue concedido por Guillermo Francisco Urbina, juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX.

En septiembre de 2021, Urbina determinó que Luz Elena López debía revisar nuevamente el caso y reconsiderar su argumento de que no existían pruebas de las presuntas violaciones en una nueva audiencia, que se celebró en junio de 2021, y en la que nuevamente la jueza decidió que la investigación debía darse por terminada, esta vez porque los peritajes psicológicos alargarían el proceso y eso podría revictimizar a las niñas.

Por segunda ocasión, Mariel se inconformó ante Urbina por esta decisión, y el juez dio cuenta de que nuevamente la jueza López había incumplido con un análisis jurídico de los motivos por los cuales se le pidió que reevaluara el caso, por lo que le requirió que por tercera y última vez reconsiderara su determinación, ya que, de lo contrario, podría ser sancionada con la separación de su puesto.

Fue tras esta decisión, emitida por el juez de Distrito este 7 de julio, que se celebró una nueva audiencia en la que Luz Elena López reconsideró el no ejercicio de la acción penal contra Cavazos. Esto significa que el caso continuará en investigación, lo que permitirá a Mariel incluir los resultados de pruebas médicas y psicológicas que se han emitido en los últimos meses, mismos que no estaban siendo considerados en la carpeta de investigación de la FGJCDMX.

Animal Político consultó a la defensa del exmagistrado su postura sobre la reapertura de la carpeta de investigación, sin que al momento de la publicación recibiera respuesta.

Víctima acusa que autoridades protegen al acusado

“En la última audiencia donde determinaron no ejercicio de la acción penal parecía que la jueza solo simulaba que me daba el uso de la palabra, porque todo lo que manifesté lo ignoró, y yo me pregunto, ¿eso harán con todas las víctimas? En este caso me parece evidente la protección hacia el magistrado”, señaló Mariel en entrevista.

Para ella, como víctima indirecta de las agresiones, la negativa a que se investigara a Cavazos fue “una aberración, porque no es posible que la jueza considerara mejor que no se siguiera con el caso para no revictimizar a mis hijas, cuando eso era negarles el acceso a la justicia, como si no fuera peor la violencia institucional que ella ejerció en su contra”.

Ahora, espera que se consideren como pruebas válidas los audios de sus hijas narrando las agresiones, los informes del CTA y dictámenes privados que confirman sintomatología de víctimas de violencia sexual en las menores de edad, que hasta el momento continúan en terapia psicológica para superar las experiencias traumáticas que vivieron, al igual que su mamá.

A ellas, sumará una opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHCM) que señala que los testimonios de las niñas, presentados por Mariel en formato de audio, y lo que declararon ante un agente de la Policía de Investigación capitalina describen que la violencia sexual que vivieron no fueron hechos aislados, sino que ocurrieron “en repetidas ocasiones y no de manera única”.

Mariel considera la reapertura de la carpeta como un triunfo dentro del vaivén jurídico en que se convirtió su vida después de divorciarse de Cavazos y denunciarlo por la presunta violación de sus hijas, ya que, en respuesta a las acusaciones en su contra, el exmagistrado la ha demandado por los delitos de falsedad de declaración, violencia familiar y fraude procesal.

“Por ahora lo que espero es a ver a qué hora la fiscalía de la Ciudad de México emite un comunicado para, así como informó con bombo y platillo que se había cerrado la carpeta de investigación, lo haga con la reapertura. Ya basta de que las víctimas tengamos que mendigar por la justicia”, agregó.