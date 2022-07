Hay un mexicano entre los 6 muertos por tiroteo durante desfile en EU; dos más están heridos

Autoridades confirmaron la muerte de un mexicano en el tiroteo provocado por un hombre este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos, en la ciudad de Highland Park, próxima a Chicago.

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que también hay dos heridos de origen mexicano en el ataque.

“Lamentablemente, hemos confirmado una persona de nacionalidad mexicana fallecida por disparo de arma de fuego en Highland Park, IL. Nuestras sinceras condolencias a todas las personas que perdieron la vida en este atentado”, publicó el funcionario.

Sostuvo que la titular del Consulado General de México en Chicago, Reyna Torres, ya está en contacto los familiares de las víctimas para recibir el apoyo necesario.

De acuerdo con AFP, el tiroteo ha dejado al menos menos seis muertos y 24 heridos.

“Dos docenas de personas han sido transportadas al hospital de Highland Park. Se ha confirmado la muerte de seis”, dijo a los periodistas el comandante Chris O’Neil, de la policía de esta localidad.

El sospechoso, descrito por la policía como un “peligroso” hombre blanco de entre 18 y 20 años en posesión de un “rifle de alta potencia”, escapó y está siendo buscado, dijo O’Neil, que instó a todas la personas a resguardarse.

Agregó que se hallaron “pruebas de arma de fuego” en un techo cercano, por lo que “todo indica que (el sospechoso) era discreto, era muy difícil de ver”.

Varias agencias policiales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la policía estatal y la policía local, colaboran en la respuesta al ataque.

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.

— Nancy Rotering (@NancyRotering) July 4, 2022