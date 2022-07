'No nos vamos a prestar a ninguna farsa'; si Morena elige a candidato presidencial por encuesta, no participaré: Monreal

El senador Ricardo Monreal afirmó que si Morena insiste en realizar una encuesta como método para elegir al candidato presidencial de su partido para el 2024, él no participará porque no se prestará a “ninguna farsa”.

Cuestionó por qué no se realiza el mismo método que utiliza Morena para elegir a su dirigente nacional y no acudir a “las encuestas tramposas”.

En un evento masivo denominado “Reconciliación x México”, señaló que su partido está a tiempo para buscar otros mecanismos de selección del candidato presidencial de Morena.

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el Partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia.

“Así como estos mecanismos de selección de dirigentes, debería también utilizarse este método para la selección del candidato a la Presidencia de la República”, señaló en el evento, en donde los asistentes coreaban el “¡Presidente! ¡Presidente!”.

Monreal pidió que haya piso parejo y reglas equitativas que permitan el “acceso a la competencia en igualdad de circunstancias”.

Este domingo, el senador Ricardo Monreal Ávila estrenó el Rap Real, una composición a ritmo de rap en el que el político narra su carrera y sus intenciones de llegar a la Presidencia de México.

En las últimas semanas, Ricardo Monreal ha manifestado sus intenciones de contender por la Presidencia abanderado por Morena; sin embargo, ha criticado la encuesta, forma en que su partido elegirá al abanderado que compita en las elecciones de 2024.

En un evento de Morena que se llevó a cabo en Coahuila, el senador aprovechó para pedir reglas claras rumbo a la definición de la candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 para que sea la gente quien defina al candidato y no una cúpula.

