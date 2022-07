Morena elige a los integrantes de su Congreso Nacional entre impugnaciones judiciales y amagos de ruptura interna

Este sábado y domingo, las y los morenistas elegirán a los integrantes de su órgano máximo de decisión, el Congreso Nacional, en un proceso interno que ha sido impugnado ante el Tribunal Electoral federal y entre acusaciones de manipulación de las listas de candidatos a congresistas por parte de la dirigencia del partido.

Hasta ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) registraba 49 impugnaciones de militantes a la convocatoria al Tercer Congreso Nacional del partido —que se realizará el 18 y 17 de septiembre— y por irregularidades en la organización de la elección de los liderazgos que integrarán dicho Congreso.

Una buena parte de las quejas proviene de morenistas que acusaron haber sido “rasurados” injustificadamente de las listas de candidatos a congresistas nacionales. El proceso electivo se realizará este fin de semana en los 300 distritos electorales del país. En cada distrito serán electos cinco hombres y cinco mujeres, mismos que, a su vez, se convertirán en coordinadores distritales y congresistas y consejeros estatales.

El Congreso Nacional es el máximo órgano de decisión del partido y sesiona de manera ordinaria cada año. El Tercer Congreso tenía que realizarse desde 2018, pero, por conflictos internos relacionados con el padrón de militantes, y luego a causa de la pandemia de COVID-19, este no se había llevado a cabo.

En octubre de 2020, se renovaron la presidencia y la secretaría general del partido, pero quedó pendiente la renovación de las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), así como de los Congresos y Comités Directivos Estatales.

Los 3 mil militantes que serán electos este fin de semana como congresistas tendrán la facultad de reformar los estatutos del partido, designar a los integrantes del CEN y aprobar métodos de selección de candidaturas. Además, por tratarse ellos mismos de liderazgos locales y nacionales, en los hechos, tienen altas posibilidades de convertirse en candidatos a puestos de elección popular.

De hecho, para quienes han promovido recursos judiciales ante el TEPJF, su exclusión de las listas de candidatos a congresistas nacionales significa una represalia hacia personajes críticos de la dirigencia que encabeza Mario Delgado, según declararon en entrevistas con Animal Político.

También señalaron que se trata de una estrategia para asegurar el control de la designación de candidaturas para el Estado de México y Coahuila —que celebran elecciones en 2023—, pero, sobre todo, para la elección federal de 2024, cuando se renovarán gubernaturas, diputaciones federales, senadurías y la Presidencia de la República.

Entre quienes han impugnado su exclusión de las listas para congresistas se encuentran René Bejarano, excolaborador de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la CDMX y conocido por los videoescándalos en los que fue captado recibiendo dinero en efectivo; Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, y Gibrán Ramírez, extitular de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) del IMSS.

Este medio contactó a los tres afectados. Bejarano dijo que no quería hacer declaraciones. En tanto, Rojas Díaz Durán y Ramírez señalaron que la decisión de “rasurarlos” de las listas es un claro ataque a los grupos políticos que apoyan las aspiraciones a la candidatura presidencial del senador Ricardo Monreal, a quien ellos respaldan.

También advirtieron que se prevé, en el Congreso Nacional de septiembre, una reforma estatutaria para establecer de manera definitiva que la candidatura presidencial de Morena se defina mediante una encuesta controlada por la dirigencia del partido a través de la Comisión Nacional de Elecciones.

El propio Monreal señaló, a través de dos videos, que en el proceso interno rumbo al Congreso Nacional se había excluido inexplicablemente a fundadores del partido, y anunció que, en protesta, él no se inscribirá como candidato a congresista. Agregó que, tras este proceso tan cuestionado, se requerirá una “operación cicatriz” para sanar la división interna.

Por respeto a las bases, la militancia y a quienes fundamos MORENA, decidí no participar en este proceso de selección de consejeras y consejeros.

Actuaremos con prudencia y ecuanimidad. pic.twitter.com/sCGyKGJPab — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 29, 2022

“Hay vicios de origen, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes, sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias”, dijo el zacatecano.

“No quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten (durante la elección de congresistas). No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación, y después del proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita”.

Dirigencia de Morena alega traición al partido

El dirigente de Morena, Mario Delgado, ha sostenido que la eliminación de los nombres de varios militantes de las listas de candidatos a congresistas fue por no haber aprobado los requisitos de elegibilidad, criterio que, a decir de los afectados, se sustentó en el hecho de si habían criticado a la dirigencia o se habían disciplinado con ella.

En una conferencia del 25 de julio, Delgado —cuyo mandato vence en octubre de 2023— declaró que fueron excluidos quienes han demostrado “estar en contra de Morena”.

“Y bueno, no me voy a referir a perfiles en lo particular, pero una cosa es respetar la pluralidad, la divergencia de ideas, y otra cosa es permitir que gente que ha enfrentado a nuestro movimiento, o que señala a nuestro movimiento, pues quiera ser dirigente”, afirmó.

“Yo respeto que a veces no se esté de acuerdo con una candidatura, pero todos tenemos que ser responsables, pero ya, si doy un paso más y además actúas en contra del movimiento, ¿pues cómo quieres ser dirigente del movimiento si ya te pusiste en contra del mismo? Entonces, un dirigente debe tener la madurez de poder aceptar las decisiones cuando no nos favorecen. Tenemos esa libertad y somos plurales, pero, pues, ya la gente que demostró que está en contra de Morena, pues ahí, con todo respeto, no tienen por qué formar parte de la dirigencia de Morena”.

Acusan purga de afines a Monreal y control de encuestas

La exclusión de algunos perfiles contrasta con los nombres de los militantes cuyos registros sí fueron aprobados.

Uno de los nombres más destacables es el del secretario de Gobernación —y aspirante también a la candidatura presidencial—, Adán Augusto López, que se inscribió como candidato a congresista por el distrito 4 de Villahermosa, Tabasco.

Por la Ciudad de México se anotaron el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas (distrito 14 de Tlalpan); el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres (distrito 15 de Benito Juárez); el senador César Cravioto (distrito 10 de Miguel Hidalgo); la exdiputada y exsenadora Dolores Padierna (distrito 12 de Cuauhtémoc), y Pedro Miguel Arce, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena (distrito 17 de Cuajimalpa).

Para Rojas Díaz Durán, existe un control de la cúpula partidista sobre el Congreso Nacional, empezando por una “purga” de los perfiles que lo van a integrar y que tendrán la facultad de voto.

En entrevista, explicó que el control del Congreso significa el control del partido en áreas clave que se renovarán en septiembre, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas, que administra los recursos; la Comisión Nacional de Encuestas, que es la única facultada para diseñar la metodología de los instrumentos de selección de candidaturas y para procesar los datos; la Comisión Nacional de Elecciones, que palomea los perfiles elegibles como aspirantes a candidaturas, y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que tiene el poder de abrir procedimientos disciplinarios en contra de la militancia.

“Insisten en su proyecto de ratificar las encuestas como el único método para elegir candidatos, empezando por la candidatura presidencial, y ya sabemos que las encuestas de Morena son encuestas a modo, simplemente envuelven el dedazo, y en términos de organización, simplemente, a Morena lo están aceitando para que sea una máquina electoral del gobierno, vamos hacia otro partido de Estado aceleradamente”, dijo.

“Es una purga estalinista lo que están haciendo, nos están echando para que no tengamos posibilidades de competir efectivamente en el 24. ¿Qué van a cerrar en el Congreso? El método de encuesta para la candidatura presidencial, van a decir que la encuesta solo la hace la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, que no van a permitir que intervenga otro factor externo y que es una decisión soberana del órgano de Morena, que está previamente manipulado, ya seguramente decidieron quién va a ser integrante de esa comisión, que es la que va a elegir, con la Comisión Nacional de Elecciones, los futuros cargos a diputados federales, senadores, presidentes municipales, gobernadores, y la candidatura presidencial”.

Gibrán Ramírez, quien contendió en 2020 por la dirigencia del partido contra Mario Delgado, acusó que la exclusión de perfiles en las listas de candidatos al Congreso Nacional tiene una clara dedicatoria contra los afines a Monreal.

“Esto ha derivado en un control muy férreo de quiénes van a ocupar, primero, el puesto de congresistas filtrando quién es elegible; entonces, han rasurado a personas que son críticas de la dirigencia, como es mi caso. Mi exclusión la interpreto, como decía Mario: él dice que se excluye a quienes han demostrado estar en contra de Morena; no, yo he demostrado estar en contra de su dirigencia”, afirmó en entrevista.

“Sí hay un patrón: es más fácil que nos eliminen a los que nos hemos declarado simpatizantes de Ricardo Monreal (…) Es un testimonio de que no va a haber piso parejo, ni para renovar el partido, menos para la candidatura presidencial”.

Temístocles Villanueva, diputado local de Morena en la CDMX y quien también se identifica con Monreal, refirió que la “eficacia electoral” que pueda tener el partido en 2023 y 2024 depende de qué tan unificado salga del proceso interno de renovación del Congreso Nacional.

“Evidentemente hay tensiones que responden a las circunstancias y este tiempo que estamos viviendo, el relevo presidencial adelantado, el famoso ‘descorcholatazo’, nos ha generado una crisis al interior porque cada militante del partido ha decidido elegir un bando y pareciera que esto enturbia el proceso de renovación del partido. Esperemos que no ocurra así. El partido es mucho más que Claudia Sheinbaum, que Ricardo Monreal, que Adán Augusto López y que Marcelo Ebrard: el partido son su militancia y sus causas”, comentó.

Y ‘calientan’ elección interna

En la víspera de la elección de congresistas nacionales, la dirigencia de Morena en la CDMX presentó dos denuncias ante la fiscalía capitalina por presuntos delitos electorales cometidos por funcionarios panistas y perredistas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Una denuncia señala al alcalde Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, y tres subalternos de “coaligarse para coaccionar y transportar votantes, solicitar votos a cambio de dádivas”.

La segunda denuncia acusa a un director y tres empleados de Cuauhtémoc de “diversos actos injerencistas tendientes a participar en los congresos distritales de Morena, a través de intimidación, coacción, acarreo y entrega de dádivas de todo tipo, con uso de recursos públicos”.

Con información de Mauricio Torres.