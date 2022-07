La NASA visibiliza la sequía en Nuevo León con fotografías de la presa de Cerro Prieto

La NASA reveló el estado en el que se encuentra la presa de Cerro Prieto en Nuevo León, la mayor abastecedora de agua en la entidad y la cual está en completa sequía.

En las imágenes obtenidas por la NASA, se muestran dos fotografías de la presa, una tomada en julio de 2015 y la otra en julio de 2022. El cambio entre ambas es radical y refleja el grave problema de sequía que enfrenta el estado.

The Cerro Prieto reservoir in Nuevo León, Mexico, has dropped to 0.5 percent of its capacity of 393 million cubic meters. The reservoir is shown in these Landsat images acquired in July 2015 and July 2022. https://t.co/uLsMtgtMTG pic.twitter.com/Z9RJcdsM6R

— NASA Earth (@NASAEarth) July 23, 2022