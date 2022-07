Ola de calor en Europa: Temperaturas de 40 grados, pistas derretidas, incendios y clases suspendidas

El aeropuerto de Luton, al norte de Londres, tuvo que suspender el lunes todas sus operaciones porque la pista de aterrizaje del aeródromo se había “derretido”, pues el calor deformó algunas zonas de la explanada.

Tampoco las vías de tren están preparadas para el calor. Las altas temperaturas han obligado a cancelar cientos de servicios ferroviarios porque las vías corren el riesgo de deformarse bajo el sol.

De acuerdo con la BBC, los raíles pueden llegar a alcanzar una temperatura superior a 60 grados con el calor, dilatarse y deformarse al paso de los trenes, por lo que se ha limitado su velocidad.

En algunos trayectos del sur del país, donde se están experimentando las temperaturas más altas, los trenes no pueden circular a más de 90 kilómetros por hora, lo que se traduce en retrasos y un suplicio añadido para los viajeros.

ℹ️ ☀️ One of the ways the heat can affect our railway. A kink in the tracks was spotted near #Vauxhall earlier today. Our team are working to fix this, and thankfully trains can be re-routed to avoid the affected section, so delays should be minor. 👍 https://t.co/WO3WHQxeJd pic.twitter.com/iELaqPdRXN

— Network Rail Wessex (@NetworkRailWssx) July 18, 2022