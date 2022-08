AMLO admite que sí hubo acarreo tras elección de consejeros de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como una buena jornada democrática la reciente elección de consejeros en Morena.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que participaron alrededor de 2 millones 500 mil ciudadanos.

“Me informan que muchos que no eran militantes de Morena, se inscribieron, por eso fueron muchos los que participaron y conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, y Citlalli Hernández”, detalló el presidente.

Sin embargo, el mandatario dijo que hay inconformidad y aceptó que se deben mejorar cada vez los procesos electorales ya que hubo acarreo e inducción al voto.

Sobre las elecciones para renovar el Congreso Nacional de Morena, @lopezobrador_ señala que hubo inconformidades e irregularidades pero "en muy pocas casillas y no se generalizó" como, dice, lo señalan "los opositores"., pic.twitter.com/hJOz4aw1f3

“No debe haber violaciones, acarreos, hubo todavía ese tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no se generalizó; no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido porque estuve viendo que repetían fraude e irregularidades pero no. Nada que ver con lo que ellos han hecho”, declaró el presidente.