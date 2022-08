La alcaldesa de Tijuana pide a criminales actuar contra “quienes no les pagaron” y no contra la población civil

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, de Morena, pidió a los criminales que actúen solamente contra “quienes no les pagaron” o con quienes tienen “facturas” pendientes, y no contra la población civil en general.

Caballero dijo esto en un mensaje en video difundido en Facebook, luego de los hechos de violencia registrados ayer tanto en Tijuana como en otros municipios de Baja California. En esa ciudad, en Mexicali y en Tecate, hombres armados montaron bloqueos en calles e incendiaron vehículos.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló.

En su mensaje, Caballero también dijo que 3 mil elementos de la Guardia Nacional y 2 mil policías municipales están listos para salir a las calles en caso de que sea necesario para mantener la seguridad en la ciudad fronteriza.

Tras los hechos de violencia de este viernes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también de Morena, emitió mensajes en redes sociales en los que aseguró que las autoridades están trabajando para restablecer el orden público.

Bajacalifornianas y bajacalifornianos: Estamos trabajando desde el primer momento para salvaguardar la paz en nuestro Estado. Aplicaremos toda la fuerza de nuestro Gobierno para que haya paz y demos con los responsables de estos atentados. Les seguiremos informando. pic.twitter.com/npy0r9X0Yo — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 13, 2022

A lo largo de esta semana, bloqueos y quemas de vehículos realizadas por hombres armados, presuntos integrantes de grupos delictivos, igualmente se han registrado en los estados de Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.