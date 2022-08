AMLO asegura que no habrá otro Pasta de Conchos y seguirá el rescate en mina de Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no sucederá lo mismo que en Pasta de Conchos que se decretó que no había una posibilidad de recuperar los cuerpos de los mineros.

Durante su conferencia matutina, confirmó que el plan para rescatar a los 10 mineros en Sabinas, Coahuila, no fue aceptada por sus familiares ya que consideran que es mucho tiempo para el rescate.

“Se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor. Hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua”, comentó.

López Obrador dijo que se hizo una revisión técnica para ver qué alternativa hay y decidieron que la opción es escarbar el terreno para entrar a la mina.

Lee: 200 horas después del desplome en la mina El Pinabete, el rescate aún no llega y el fantasma de Pasta de Conchos ronda la zona

Sobre el rescate de mineros atrapados en Coahuila, el cual podría llevar de 6 a 11 meses, @lopezobrador_ dijo que “se planteó escarbar el terreno para entrar a la mina”. “Los familiares no están de acuerdo, no es que no quieran rescatar, es que les parece mucho tiempo”, resaltó. pic.twitter.com/oYcvqnUdCT

— Animal Político (@Pajaropolitico) August 26, 2022